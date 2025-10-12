Eccellenza: il giovane Cifarelli trascina il Bisceglie, pari per l’Unione Calcio / CLASSIFICA

Una vittoria ed un pareggio caratterizzano i match delle formazioni cittadine impegnate nell’ottava giornata del campionato di Eccellenza. Il Bisceglie ritrova immediatamente i tre punti espugnando Gallipoli mentre l’Unione Calcio impatta in casa contro il Maglie.

Successo prezioso per i nerazzurri di mister Di Meo che violano il “Bianco” di Gallipoli per 1-2 con una doppietta del giovane Cifarelli. Gli ospiti sono protagonisti di una partita intensa e votata all’attacco fin dai primi minuti e il predominio territoriale si tramuta nel vantaggio già al 14’ quando Cifarelli si mette in proprio, salta due avversari e con una conclusione chirurgica trafigge Recchia per lo 0-1 biscegliese. Lo svantaggio scuote il Gallipoli che nella fase centrale del primo tempo alza il baricentro cercando di impensierire la retroguardia ospite. Il Bisceglie sembra in grado di controllare ma al 31’ si fa cogliere impreparato favorendo il pareggio di Vidal, abile a superare Baietti e a ristabilire l’equilibrio. La rete dell’1-1 non intacca minimamente il morale di Lavopa e compagni che impiegano appena centoventi secondi per riportarsi avanti. Il protagonista è sempre Cifarelli che entra in area e si libera di un difensore prima di depositare la sfera alle spalle dell’incolpevole portiere di casa. Nell’ultimo segmento di frazione non accade più nulla di rilevante anzi il Bisceglie avrebbe la chance di legittimare il vantaggio ma Graziano viene fermato per una posizione di fuorigioco, si va quindi al riposo sul risultato di 1-2. Nella ripresa il copione della partita non cambia con i nerazzurri sempre proiettati in avanti alla ricerca del gol della sicurezza e molto abili a contenere le iniziative salentine. La chance per il definitivo 1-3 viene più volte vanificata per gli offside ravvisati nei confronti prima di Sene, al 61’, e al 75’ di Graziano. Poco male per i nerazzurri che non rischiano mai nella fase finale dell’incontro incamerando tre punti fondamentali per il prosieguo del torneo.

Termina invece con un pareggio la sfida del “Ventura” tra Unione Calcio e Maglie che si dividono la posta in palio in virtù dell’1-1 maturato nei primi quarantacinque minuti di gioco. La gara inizia al meglio per i padroni di casa che all’8’ si portano avanti grazie alla prima rete in maglia azzurra dell’argentino Bonicelli. I biscegliesi giocano molto bene nella fase iniziale del match ma subiscono il ritorno degli ospiti che, dopo aver accusato l’immediato svantaggio, reagiscono riuscendo ad impattare alla mezz’ora grazie alla rete di Oltremarini che sorprende la difesa di casa superando Lullo. Il gol del pareggio rende la sfida più bloccata nel finale di primo tempo e così si va al riposo sul punteggio di 1-1. Nella ripresa le due squadre provano ad alzare il baricentro con l’obiettivo di portare a casa i tre punti ma le due difese non lasciano troppi spazi agli avversari. L’occasione migliore è di marca biscegliese ma il tentativo di Loseto all’84’ sugli sviluppi di un corner si stampa sulla traversa e così Unione Calcio e Maglie si dividono la posta in palio rimandando ancora una volta l’appuntamento con la vittoria.

Grazie ai risultati odierni la classifica vede il Bisceglie salire a quota 19 punti sempre al secondo posto ad una lunghezza di ritardo dalla capolista Taranto mentre l’Unione fa un piccolo passetto salendo a quota 7 alla vigilia del derby in programma sabato prossimo 18 ottobre al “Ventura” alle ore 19.30. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)

