Eccellenza: il Bitonto interrompe la striscia positiva del Bisceglie, Pelosi trascina l’Unione Calcio / CLASSIFICA

Trentacinquesimo turno del campionato di Eccellenza dolceamaro per le portacolori cittadine che colgono una fondamentale vittoria esterna ed un’amara sconfitta casalinga.

Importantissimo successo per l’Unione Calcio Bisceglie che, in un avvincente finale di partita, sbanca lo stadio “Italia” di Massafra con il punteggio di 1-2 grazie ad una doppietta del subentrato Pelosi. Al termine di una sfida che per ottanta minuti si è caratterizzata per l’estremo equilibrio e per la difficoltà delle due squadre di costruire grossi pericoli, il giovane attaccante azzurro sfrutta al meglio il segmento di gara concessogli da mister Rumma per consentire ai suoi di portare a casa tre punti di platino in chiave salvezza. Parte meglio il Massafra che nelle fasi iniziali dell’incontro sembra farsi preferire agli ospiti. Il più pimpante dei padroni di casa nel primo tempo è Russo che per due volte prova a sorprendere Lullo. L’Unione sembra faticare nel primo tempo ma al 25’ costruisce l’occasione più importante dei primi quarantacinque minuti con Amoroso che si esibisce in uno splendido pallonetto cogliendo una clamorosa traversa a Pizzaleo battuto. Nel segmento finale della prima frazione non accade molto infatti ci provano Girardi e Serafino per i padroni di casa e De Blasio per gli ospiti ma si tratta di tentativi velleitari che non sortiscono effetto e così si va al riposo con il punteggio inchiodato sullo 0-0.

Anche l’avvio di ripresa non sembra offrire grandi spunti anche se la punizione dai trentacinque metri di Girardi al 49’ costringe Lullo alla smanacciata in corner. Sul fronte opposto, tre minuti più tardi un tentativo promettente di Ngom viene murato da Carlucci. Si tratta però di tentativi estemporanei e così i due tecnici cominciano ad attingere dalle rispettive panchine per sbloccare il risultato. I primi ad andarci vicino sono i padroni di casa poco prima del 70’ quando Spataro con il sinistro costringe Lullo ad un difficile intervento. La partita sembra bloccata ma una giocata di Farinola all’83’ sblocca la contesa. L’esterno biscegliese fa partire un cross chirurgico dalla sinistra sul quale si avventa Pelosi che fredda Pizzaleo e porta avanti i suoi siglando una rete preziosissima per gli azzurri. Il Massafra non si scompone e dopo appena centoventi secondi riequilibra immediatamente il risultato con una bellissima conclusione di Spataro. L’1-1 potrebbe essere una mazzata per il morale degli azzurri che, però, sono bravi e grazie ad un pizzico di fortuna si riportano clamorosamente in vantaggio all’88’ quando Pelosi approfitta di un errore in uscita di Pizzaleo per siglare l’1-2. La rete è quella decisiva per certificare il successo dei ragazzi di Rumma infatti nel lunghissimo recupero il Massafra prova a riacciuffare il pari ma ad eccezione di alcune mischie in area biscegliese non crea problemi dalle parti di Lullo. Al triplice fischio quindi può partire la festa degli azzurri che possono esultare per questi preziosi tre punti, utilissimi per sperare ancora di agganciare la salvezza senza passare dai playout.

Si interrompe dopo tredici partite, nel posticipo delle ore 16, la striscia di risultati utili consecutivi del Bisceglie che disputa un match sottotono arrendendosi tra le mura amiche al pericolante Bitonto che si impone di misura grazie al gol messo a segno da Bozzi nel segmento finale di primo tempo. Finisce 0-1 per i neroverdi al termine di una sfida nella quale i nerazzurri si sono resi pericolosi solo nell’ultimissima fase grazie soprattutto alle iniziative di Manzari. Lunghissima fase di studio in avvio dovuta probabilmente all’importanza della posta in palio per le due squadre. La prima conclusione arriva al 21’ sugli sviluppi di un calcio di punizione ma il tiro di Pizzutelli è murato in corner dalla barriera. La partita staziona prevalentemente a metà campo, ma al 34’ un’ottima giocata degli ospiti vale il vantaggio e si rivela decisiva per l’intera partita. Assist geniale di Sené con il tacco e conclusione meravigliosa di Bozzi che lascia impietrito Baietti per lo 0-1. Lo svantaggio si ripercuote sul morale dei biscegliesi che faticano a reagire non creando azioni dalle parti di Addario fino al riposo.

Al rientro sul terreno di gioco il Bisceglie parte più determinato e al 50’ il pareggio di Altamura viene annullato dall’arbitro per fuorigioco. Sembra l’inizio di una reazione dei nerazzurri ma in realtà le ripartenze del Bitonto sembrano poter far male alla retroguardia di casa come al 55’ quando Napoli fugge sulla destra ed effettua un cross arretrato per l’accorrente Sene che viene murato in corner. Mister Di Meo prova a smovere la situazione inserendo dalla panchina Latorre e Lella ma sono ancora i baresi a farsi vedere in avanti con Lacassia, il cui tentativo viene fermato sul più bello dalla difesa biscegliese. I padroni di casa faticano nel creare occasioni fino agli ultimi dieci minuti di partita nei quali Manzari si carica la squadra sulle spalle cercando di trovare il pareggio in due occasioni. Nel primo caso la conclusione dell’esperto attaccante trova la risposta di Addario mentre in pieno recupero il colpo di testa di Manzari, indubbiamente la migliore occasione della partita per il Bisceglie, si perde sul fondo di poco.

I risultati odierni da un lato complicano la corsa playoff del Bisceglie e dall’altro rilanciano le velleità di salvezza senza passare dai playout dell’Unione Calcio. I nerazzurri, infatti, restano fermi a 56 punti ed escono dalla zona playoff scivolando al sesto posto in virtù del sorpasso subito dal Canosa, oggi vittorioso sul Novoli. La vittoria in extremis, invece, consente agli azzurri di mister Rumma di balzare a quota 46 punti in classifica accorciando ad una lunghezza il distacco sulla zona salvezza diretta a tre giornate dal termine della stagione regolare. Nel prossimo turno, in programma domenica 23 marzo, il calendario prevede Ginosa-Bisceglie e Unione Calcio-Racale. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)

