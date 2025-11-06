Infrasettimanale Eccellenza: il Bisceglie vince in scioltezza, l’Unione Calcio non sbaglia un colpo

Il tredicesimo turno infrasettimanale di Eccellenza Pugliese regala importanti gioie alle compagini nostrane. Il Bisceglie rifila quattro reti al Galatina e resta in piena bagarre per la conquista del primato in classifica. L’Unione Calcio espugna l’ostico campo di Racale con la vittoria di misura per 0-1 che porta gli azzurri al quinto posto in graduatoria.

Il Bisceglie mette in saccoccia altri tre punti fondamentali nella sfida contro il Galatina andata in scena al “Ventura”. Al 12′ i nerazzurri provano a sfruttare una palla inattiva e sul corner battuto da Lavopa arriva lo stacco di Gonzalez, che nonostante la sporcatura di un difensore avversario non impensierisce il portiere bianconero Lauretti. Al quarto d’ora di gioco i padroni di casa aprono le marcature in modo abbastanza casuale e fortunoso con il traversone dalla destra di Lopez, deviato di testa da Vigliotti che sorprende l’incolpevole Lauretti e si insacca in porta. Al 22′ sale in cattedra anche Lavopa che, con un colpo di genio da punizione ravvicinata ma defilata, circumnaviga la barriera con un rasoterra verso il primo palo che batte un Vigliotti poco reattivo incapace di respingere il pallone e realizza la rete del raddoppio che indirizza il match sui binari giusti in favore del collettivo nerazzurro. Al 28′ il Galatina bussa per la prima volta alla porta difesa da Baietti con il tiro dalla distanza di Avantaggiato che costringe agli straordinari l’estremo difensore stellato. Nella seconda frazione il Bisceglie cala il tris al 55′ con il recupero palla di Sene, abile ad approfittare di un errato retropassaggio di Monteduro, che si invola verso la porta e con estremo altruismo serve Lopez chiamato a spingere la palla in porta con un facile tap-in e firmare il quarto centro personale in campionato. All’83’ la traversa scheggiata da Castro direttamente da punizione è solo il presagio al poker firmato da Taccogna con la spizzata vincente dagli sviluppi di corner, che sfrutta l’ennesima palla inattiva confezionata con successo dai nerazzurri e suggella la netta vittoria. Il 4-0 finale maturato al “Ventura” consolida il secondo posto occupato dalla squadra allenata da mister Di Meo, che manda un altro chiaro segnale alle dirette concorrenti per il salto di categoria. Nel prossimo turno il Bisceglie farà visita al Bitonto con l’obiettivo di consolidare l’imbattibilità.

Quarto successo consecutivo per l’Unione Calcio Bisceglie che sbanca a Racale e conquista altri tre punti fondamentali contro un avversario che non perdeva da quasi due mesi. Il match si apre nel migliore dei modi per gli azzurri che aprono le marcature dopo appena trenta secondi grazie all’inserimento vincente sul secondo palo di Bocchino dagli sviluppi di corner. Al 15′ i padroni di casa sfiorano il pareggio con Sarmiento, ma il provvidenziale salvataggio sulla linea di Zinetti sventa la minaccia. Sull’immediato ribaltamento di fronte l’intervento irregolare di De Vito su Cappellari costringe l’Atletico Racale a restare in inferiorità numerica per oltre 75 minuti. L’Unione crea numerose buone iniziative ma fatica a capitalizzare, rischiando di subire il pari nel finale di primo tempo con il palo scheggiato da Barbero di testa. Nella ripresa il parziale resta in bilico, nonostante i tentativi che vedono protagonisti prima Konè e poi Bonicelli ma che si rivelano vani. Negli ultimi scampoli di minuti un’opportunità per parte: all’87’ pericoloso Arias con una conclusione al volo, mentre due minuti più tardi il colpo di testa di Monopoli non trova lo specchio della porta. L’incontro viene quindi deciso dal gol lampo di Bocchino che lancia gli azzurri al quinto posto in coabitazione con lo stesso Atletico Racale. Il successo esterno in terra salentina conferma l’ottimo stato di forma del gruppo guidato da mister Rumma, che proverà a dare continuità al trend positivo nel prossimo impegno casalingo contro il Novoli.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO