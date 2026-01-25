Eccellenza: il Bisceglie vince in rimonta ed allunga in vetta, pari esterno per l’Unione

Nelle sfide valide per la venticinquesima giornata di Eccellenza Pugliese il Bisceglie supera 3-1 l’Atletico Racale e consolida il comando della classifica, mentre l’Unione non va oltre lo 0-0 contro l’Ugento.

Tre punti pesantissimi per il Bisceglie, che batte 3-1 in rimonta l’Atletico Racale allungando il divario dal Brindisi, secondo a quattro punti di distanza. Dopo un avvio di gara privo di particolari sussulti, al 19′ i nerazzurri si rendono pericolosi con l’accelerazione dalla destra di Pignataro che serve centralmente a rimorchio Maffei, ma il suo tiro si spegne a lato. Al 23′ l’errore in disimpegno di Visani provoca l’offensiva avversaria, ne approfitta Pirretti che calcia di potenza trovando la risposta di Lonoce, ma sulla ribattuta il colpo di testa di Massimi a porta sguarnita si trasforma in rete. Dopo il gol subito il Bisceglie non riesce a scuotersi, commettendo troppe imprecisioni in fase di costruzione e faticando a trovare spazi. Al 42′ nitida occasione per i padroni di casa con la conclusione centrale di Maffei, Colazo non trattiene il pallone ma sulla respinta Lopez non realizza un facile tap-in. Un minuto più tardi il Bisceglie viene premiato dei propri sforzi con una punizione dalla destra di Lavopa diretta a Visani, che trova l’incornata vincente per il momentaneo pareggio. Nella ripresa dominio assoluto del Bisceglie che preme a caccia del vantaggio. Al 53′ grossa occasione per gli stellati ancora da palla inattiva con la zuccata di Gonzalez che si stampa sulla traversa. Al 56′ Lopez manca l’appuntamento con il gol sprecando a tu per tu con Colazo, ma sulla respinta Maffei non sbaglia e completa la rimonta con una rete pesantissima. Tre minuti più tardi il Bisceglie cala il tris con la staffilata dalla distanza di Martinez che si infila all’angolo non lasciando scampo al portiere. I nerazzurri non hanno alcuna voglia di fermarsi e continuano a macinare palle gol, come al 74′ con il passaggio dalla sinistra di Amoroso che pesca sul secondo palo Cifarelli, ma il suo tiro a botta sicura finisce alto. Ennesima chance all’80’ a seguito di un contropiede fulminante propiziato da Sene e terminato con il tiro debole del neoacquisto Dammacco, che non impensierisce Colazo. Nel finale gli stellati giocano sul velluto e collezionano occasioni, senza riuscire a concretizzare. La sfida si chiude con la vittoria per 3-1 che permette alla squadra guidata da mister Di Meo di allungare in vetta approfittando del pareggio del Brindisi, prossimo avversario dei nerazzurri domenica prossima al “Fanuzzi” in un big match che si prospetta infuocato.

L’Unione raccoglie un punto nella trasferta di Ugento, che termina a reti bianche. Nella prima frazione sono i salentini ad avere il pallino del gioco, pur senza creare grosse opportunità. Al 36′ I padroni di casa restano in inferiorità numerica, con il rosso ai danni di Macias intervenuto in netto ritardo su Caputo. Nel secondo tempo gli azzurri provano a sfruttare l’uomo in più ed al 56′ bussano alla porta difesa da Maggi con la pericolosa punizione dalla sinistra battuta da Zinetti. Al 66′ dagli sviluppi di corner Bocchino sfiora il vantaggio con un tocco ravvicinato, ma il salvataggio della difesa avversaria sventa la minaccia. Al 75′ alto squillo degli ospiti con la conclusione dalla distanza di Ramos, respinta prontamente da Maggi. Nel finale di gara l’episodio controverso che danneggia l’Unione: Lullo rinvia lungo e il pallone finisce in reta a causa dell’uscita sbagliata di Maggi, ma la rete non viene convalidata dall’arbitro in quanto a suo avviso nessun giocatore ha toccato la sfera. Pertanto il collettivo allenato da mister Rumma è costretta ad accontentarsi del pareggio, salendo a quota 43 punti. Nel prossimo turno di campionato, la quinta forza del girone ospiterà l’Atletico Acquaviva.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO