Eccellenza: il Bisceglie vince il recupero e rovina la festa del Barletta / CLASSIFICA

Il Bisceglie Calcio rovina la festa promozione al Barletta, imponendosi per 0-1 con la rete decisiva siglata da Aguilera, nel recupero del match valido per la trentesima giornata del campionato di Eccellenza Pugliese.

Grande successo esterno al “Puttilli” di Barletta, che consolida l’ottimo stato di forma della squadra allenata da mister Di Meo. I nerazzurri interrompono l’imbattibilità dei biancorossi, che non riescono ad ipotecare la promozione in Serie D. Al quarto d’ora di gioco gli stellati sfiorano il vantaggio direttamente da punizione con Martinez, ma il palo salva i padroni di casa. Al 40′ anche il Barletta colpisce il legno con Dicuonzo. Nella ripresa prevale l’equilibrio tra le due squadre, interrotto all’81’ da Aguilera. L’estremo difensore barlettano Staropoli commette un’ingenuità in disimpegno, Konè ne approfitta e serve in profondità lo spagnolo, che non sbaglia a pochi passi dalla porta. La rete realizzata da Aguilera regala tre punti di fondamentale importanza per proseguire la corsa verso i playoff. A sette partite dal termine della stagione regolare Palazzo e compagni si trovano a quota 47 punti, a sole tre lunghezze dal quinto posto. Mister Di Meo resta con i piedi per terra, focalizzandosi in primis sull’obiettivo salvezza, ma è chiaro che adesso per il Bisceglie i playoff sono tutt’altro che un’utopia.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO