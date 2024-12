Eccellenza: Il Bisceglie vince e convince, importante pareggio esterno per l’Unione

Al giro di boa del diciannovesimo turno infrasettimanale di Eccellenza Pugliese, il Bisceglie Calcio ottiene la terza vittoria di fila con il risultato di 1-0 contro il Gallipoli, mentre l’Unione pareggia 1-1 nell’ostica trasferta di Galatina.

La cura Di Meo continua a dare i propri frutti, con la vittoria di misura allo “Scirea” di Bitritto contro il Gallipoli Calcio. Ottima partenza della compagine biscegliese, che sfiora il vantaggio ben due volte con Konè, che all’ 11′ ha una chance con un colpo di testa ravvicinato e tre minuti più tardi ancora da rimessa profonda colpisce la traversa. I nerazzurri continuano a macinare occasioni da gol alla mezz’ora di gioco, prima con un mancino velenoso di Aguilera e poi con un tentativo di Martinez, ma in entrambi i casi il portiere avversario si fa trovare pronto. Il meritato vantaggio biscegliese arriva solo alla ripresa e viene realizzato da Pedrini al 64′ con un guizzo vincente sugli sviluppi di una rimessa laterale. Il match poi prosegue senza particolari sussulti, con i ragazzi allenati da Di Meo che riescono a controllare il vantaggio senza problemi. La seconda gestione del tecnico tranese prosegue nel migliore dei modi, complice un’ottima solidità in fase difensiva. Adesso il Bisceglie si rimette in carreggiata in classifica, salendo a quota 27 punti e scavalcando lo stesso Gallipoli, in attesa del prossimo impegno che darà il via al girone di ritorno, in scena domenica 15 contro il Manduria.

Punto di fondamentale importanza per l’Unione Calcio nella sfida andata in scena allo “Specchia” di Galatina. Buon avvio di gara degli ospiti, che si rendono pericolosi con Farinola, Saani e Amoroso. Sono però i padroni di casa a sbloccare il match, con la rete di Fruci su corner di Caputo al 21′. Gli azzurri provano a reagire, ma sul finire del primo tempo subiscono un contropiede con Monteduro che spreca a tu per tu con Lullo calciando sopra la traversa. Nella ripresa il Galatina sfiora il raddoppio con Molina, ma l’intervento del portiere azzurro mantiene vive le speranze di rimonta. Allo scoccare dell’ora di gioco l’Unione pareggia i conti con il tap-in vincente del solito Amoroso. Nel finale di gara prevale la stanchezza ed entrambe le squadre sono costrette ad accontentarsi del pareggio. Ora il gruppo allenato da mister Monopoli sale al quarto posto in graduatoria a 30 punti insieme all’Acquaviva e si prepara alla proibitiva sfida sul campo della capolista incontrastata Barletta.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO