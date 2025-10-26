Eccellenza: Bisceglie supera il Taranto e ritrova la vetta, blitz esterno dell’Unione Calcio

Domenica da favola per le due compagini nostrane, impegnate nell’undicesimo turno del campionato di Eccellenza Pugliese. Bottino pieno del Bisceglie, che batte 1-0 il Taranto grazie alla perla di bomber Citro e sale nuovamente al comando della classifica. L’Unione Calcio si impone 1-3 sul campo del Soccer Massafra, portando a casa il sesto risultato positivo di fila in campionato.

Il match di cartello del campionato di Eccellenza tra Bisceglie e Taranto viene deciso dalla magia di Citro su punizione, che vale il suo primo gol in maglia nerazzurra e il primato in graduatoria. Il match inizia a ritmi non particolarmente elevati, con mister Di Meo che si affida ad una formazione a trazione anteriore con Lavopa, Citro, Lopez e Sene come principali pedine offensive del suo scacchiere. La prima opportunità è in favore degli ospiti al 3′ dagli sviluppi di corner, con il neo acquisto rossoblù Losavio che approfitta di una mischia per liberare il tiro da posizione centrale a pochi passi dalla porta, senza impensierire l’estremo difensore nerazzurro Baietti. Al 7′ primo squillo del Bisceglie con la sponda con il petto di Lopez che trova Citro, ma la sua conclusione dalla distanza termina fuori a fil di palo. Al quarto d’ora di gioco primo cambio forzato per mister Di Meo, costretto ad inserire Visani al centro della difesa al posto del malcapitato Graziano, uscito per un problema alla spalla destra. La prima frazione entra in una fase di stallo, in cui domina l’equilibrio, proseguendo senza sussulti degni di nota sia da una parte che dall’altra. Nella ripresa brivido per i nerazzurri dopo appena due minuti: buon guizzo di Hadziosmanovic che pesca in area piccola Imoh, ma il suo tiro rasoterra non impegna Baietti. Gli stellati continuano a spingere alla ricerca del vantaggio ed al 65′ Citro direttamente da calcio d’angolo prova a sorprendere il portiere avversario Capogna, che respinge nuovamente in corner. All’80’ il Bisceglie rompe l’inerzia del match: la punizione di Citro da posizione non troppo ravvicinata passa la folta barriera del collettivo ionico e si insacca sull’angolo destro della porta difesa da Cicogna. In pieno recupero Castro non concretizza il contropiede con un pallonetto poco insidioso che termina sopra la traversa. Lavopa e compagni riescono comunque a gestire il prezioso vantaggio, congelando un successo che li riporta in testa alla classifica con il sorpasso sul Brindisi, che quest’oggi non è andato oltre il pareggio.

Prosegue l’ottimo momento di forma dell’Unione Calcio Bisceglie, che espugna lo “Stadio Italia” di Massafra. Ottimo avvio di gara da parte degli ospiti che sbloccano subito il match al 6′ con D’Elia, abile nello sfruttare l’errore avversario in disimpegno e nel trafiggere il portiere avversario Bufano, per la rete del momentaneo vantaggio. Immediata reazione del Massafra al 12′ ma il provvidenziale salvataggio sulla linea di Bocchino evita il pari. Azzurri ancora pericolosi con le due chance capitate tra i piedi di Bonicelli e Farinola, che non regalano il raddoppio. Al 24′ invece la conclusione di Zinetti al termine di una buona progressione si infila all’angolo beffando Bufano. Nella seconda frazione i padroni di casa provano a riaprire la contesa, ma soltanto al 77′ accorciano le distanze con il colpo di testa vincente di Sosa. Nel momento più sofferto l’Unione ritrova il doppio vantaggio con la rete di Ramos su assist di Konè che mette il successo in cassaforte. Nel finale di gara Saani viene espulso dalla panchina per aver reagito agli insulti a sfondo razziale proveniente dalla tifoseria avversaria. La squadra guidata da mister Rumma riesce a conquistare altri tre punti fondamentali, varcando la parte sinistra della classifica.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO