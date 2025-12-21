Eccellenza: Il Bisceglie stravince ancora e resta capolista, goleada dell’Unione a Mola

Il 2025 delle biscegliesi si chiude nel migliore dei modi nelle sfide pomeridiane valide per il ventunesimo turno di Eccellenza Pugliese. Il Bisceglie liquida la Polimnia con un dominante 5-0, l’Unione fa ancora meglio travolgendo la Virtus Mola 0-6.

Un Bisceglie implacabile non lascia scampo alla Polimnia conquistando altri tre punti fondamentali nella corsa al primo posto. Gli stellati iniziano ad imprimere il proprio ritmo di gioco martellante fin da subito ed al 17′ sfiorano il vantaggio con Citro, che direttamente da calcio d’angolo centra la traversa che gli nega il gol olimpico. Un minuto più tardi ancora da corner Citro pesca sul primo palo Cifarelli, ma il suo colpo di testa termina alto sopra la traversa. Il terzo tentativo si rivela quello giusto quando al 25′ è protagonista ancora Citro, che direttamente da angolo innalza una traiettoria insidiosa che si insacca in porta con la complicità di una deviazione. Alla mezz’ora i nerazzurri mancano l’appuntamento con il raddoppio sprecando due ghiotte occasioni, prima con il cross di Lopez a cercare la testa di Traore ma arriva l’immediata risposta di Pellegrini e poi con Maffei che in acrobazia da buona posizione non inquadra la porta. Nella ripresa il canovaccio non cambia ed al 58′ il subentrato Lavopa serve Maffei, che dalla sinistra imbuca centralmente per Lopez, che non fallisce un facile tap-in salendo in doppia cifra in campionato. Al 69′ entra nel tabellino dei marcatori anche Sene, che riceve un filtrante in profondità da Lavopa e non sbaglia a tu per tu con Pellegrini. Il Bisceglie non ha voglia di fermarsi e dilaga al 73′ con la doppietta personale di bomber Lopez, al termine della combinazione con Sene, che mette il punto esclamativo ad un match completamente a senso unico. Nel finale di gara iniziativa personale di Amoroso che vede libero Sene e lo serve, ma il francese si divora da pochi passi la quinta rete. Il festival del gol a tinte nerazzurre si chiude nel recupero con Sene che si invola verso l’area, raccoglie l’assist di Amoroso superando Pellegrini per siglare il definitivo 5-0. Il 2025 va in archivio con l’ennesima prestazione esaltante del collettivo guidato da mister Di Meo, chiamato a difendere il primato in classifica il prossimo 4 gennaio sul campo del Novoli.

L’Unione Calcio Bisceglie pone fine all’anno solare con il larghissimo successo per 0-6 sul campo della Virtus Mola, costretta a giocare con l’Under 19 per via delle note difficoltà societarie. Dopo un avvio di gara privo di particolari emozioni, gli azzurri aprono le danze al 28′ con la rete di Saani su assist di Zinetti. Nel giro di appena tre minuti tra il 33′ e il 36′ arriva la doppietta personale di Ramos, prima con un ottimo destro e poi con un rasoterra vincente. Solo un giro di lancette più tardi il mancino di Soldani vale il poker azzurro che mette il sigillo alla vittoria. Nella seconda frazione i biscegliesi allungano ulteriormente il divario sull’asse Zinetti-Saani. Al 51′ il corner battuto da Zinetti raggiunge la testa del ghanese, che poi si ripete dieci minuti dopo con un’altra incornata che vale la tripletta. Il gruppo allenato da mister Rumma sale a quota 36 punti, a sole quattro lunghezze dal quarto posto occupato dal Taranto. Nel prossimo match l’Unione ospiterà il Toma Maglie, che segue gli azzurri in graduatoria a 31 punti.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATI

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO