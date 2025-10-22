Eccellenza: il Bisceglie spreca un’altra chance nella trasferta di Spinazzola

Altra brusca frenata per il Bisceglie Calcio che non va oltre il pareggio nella sfida infrasettimanale contro la Nuova Spinazzola, valevole per la decina giornata del campionato di Eccellenza Pugliese. I nerazzurri aprono le marcature con Amoroso, ma si fanno raggiungere nel finale dalla rete dell’ex capitano Stefanini.

Altra prova sottotono del collettivo biscegliese, che paga ancora una volta un secondo tempo troppo rinunciatario. Primo squillo del Bisceglie al 12′ tra i piedi di Amoroso, che strozza troppo il pallone da pochi passi e non impensierisce il portiere avversario Liso. Al 20′ altro guizzo dei nerazzurri che vede protagonista Traore, ma il suo tiro ravvicinato viene raccolto facilmente da Liso. Al 37′ arriva il primo episodio che cambia il match: Lopez supera la marcatura avversaria da posizione defilata e serve Amoroso libero al centro, che deve solo spingere in porta il pallone del vantaggio stellato. Nella ripresa i ritmi e l’intensità calano drasticamente: al 73′ gli ospiti rischiano grosso con l’inserimento in profondità del subentrato Faye che supera l’estremo difensore nerazzurro Baietti e trova la rete nonostante il tentativo di salvataggio sulla linea da parte di Ciurlo, ma l’assistente segnala il fuorigioco che permette al Bisceglie di tirare un sospiro di sollievo. All’82’ l’ex di turno Stefanini, che ha lasciato un ricordo speciale ai tifosi biscegliesi, sfiora il pareggio con il destro dalla distanza che termina di poco a lato. L’affanno prolungato nell’ultima parte di gara ha come logica conseguenza il pareggio dei padroni di casa, realizzato proprio da Stefanini, che sugli sviluppi di corner sfrutta una serie di rimpalli e in girata trova la prima gioia con la maglia dello Spinazzola. La squadra allenata da mister Di Meo prova a rialzarsi dopo la beffa subita, non riuscendo a trovare la via del gol nel recupero. Con il secondo pareggio di fila il Bisceglie sale momentaneamente in vetta solitaria, ma rischia di scivolare al quarto posto in caso di successo per Taranto, Canosa e Brindisi. Nel prossimo turno di campionato Lopez e compagni ospiteranno proprio il Taranto, in un match che si prospetta un vero e proprio snodo cruciale di questa stagione.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO