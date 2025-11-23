Eccellenza: il Bisceglie si riprende la vetta, l’Unione trionfa ancora

Giornata da incorniciare per le due squadre nostrane impegnate nel sedicesimo turno del campionato di Eccellenza Pugliese. Il Bisceglie si impone 1-2 sul campo dell’Ugento e diventa la nuova capolista del girone, l’Unione supera 2-1 il Taurisano e sale al quinto posto in classifica.

Il Bisceglie espugna il “Comunale” di Ugento conquistando tre punti di vitale importanza in una giornata in cui le prime della classe hanno tutte steccato. L’incontro si sblocca al 21′ con il rigore ottenuto per un fallo di mani commesso da De Oliveira. Castro è infallibile dagli undici metri portando avanti nel punteggio i nerazzurri. A inizio ripresa arriva l’improvviso pareggio dei padroni di casa con la girata vincente di Cordary che batte Baietti e realizza il momentaneo 1-1. Al 74′ sale in cattedra il solito Citro, che sfodera un mancino al volo trovando una rete spettacolare dall’altissimo valore. La squadra allenata da mister Di Meo gestisce agevolmente il vantaggio di misura e porta a casa un successo pesantissimo, complici i pareggi di Brindisi e Taranto e la sconfitta del Canosa. Nel prossimo turno gli stellati sono chiamati a replicare le ottime prestazioni nella sfida casalinga contro il Toma Maglie.

L’Unione Calcio Bisceglie non sbaglia un colpo e consegue il sesto successo nelle ultime sette partite. La gara casalinga contro il Taurisano si mette sui binari giusti al 22′ con lo scavetto di Ramos su assist di Zinetti. Immediata reazione ospite appena tre minuti dopo con la rete realizzata da Lezzi, abile nell’approfittare di una mischia sugli sviluppi di un corner. Nella seconda frazione il Taurisano impensierisce fin da subito i biscegliesi con una doppia opportunità capitata a Mingiano. Nel momento più difficile però l’Unione torna avanti nel punteggio al 66′ con Bonicelli che non sbaglia da pochi passi. Il collettivo allenato da mister Rumma resta in apnea nel finale di gara e all’85’ gli ospiti si procurano un calcio di rigore a seguito del contatto tra Zinetti e Maiolo punito dall’arbitro. Mingiano si presenta dagli undici metri ma viene ipnotizzato da un superlativo Loiodice, che si rivela decisivo respingendo la conclusione dell’avversario. La partita va in archivio con il successo dell’Unione, nonostante il brivido finale. Nel prossimo turno gli azzurri faranno visita al Brindisi, seconda forza del girone.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO