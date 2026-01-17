Eccellenza: il Bisceglie sfida il Taurisano, esame Brilla Campi per l’Unione

La ventiquattresima giornata di Eccellenza Pugliese è alle porte con la capolista Bisceglie chiamata ad affrontare il Taurisano in trasferta, mentre l’Unione ospita il Brilla Campi.

Il Bisceglie Calcio continua a viaggiare a ritmo spedito, ma ogni minimo passo falso rischia di rivelarsi decisivo. Pertanto i nerazzurri non hanno margine di errore con il Brindisi tallonato ad appena due punti di distanza, in attesa dello scontro diretto in programma tra due settimane. Domenica alle 15:00 i nerazzurri, reduci da cinque successi consecutivi, puntano ad infilare un’altra vittoria nella trasferta salentina al “Comunale” di Ugento contro il Taurisano. Nella gara di andata il collettivo allenato da mister Di Meo ha superato di misura per 1-0 la compagine del tecnico Oliva, capace di dare filo da torcere a Lavopa e compagni. I granata, attualmente dodicesimi in classifica, sono riusciti a scalare la graduatoria dopo un avvio di stagione alquanto complicato trascinati soprattutto dai gol di Mingiano. Il Bisceglie può contare sul miglior attacco del campionato, grazie ad un reparto offensivo formato da numerosi pezzi pregiati. I vari Lopez, Sene e Lavopa dovranno confermare gli ottimi numeri in fase realizzativa anche nel prossimo match, che vale più di semplici tre punti. L’incontro sarà arbitrato da Nello Francesco Farina della Sezione di Ostia Lido assistito da Nicolò Rossiello e Francesco Sifo, entrambi di Molfetta.

Unione Calcio Bisceglie in cerca di riscatto dopo la sconfitta rimediata sul campo del Bitonto nell’ultimo turno di Eccellenza. Gli azzurri godono comunque di un buon stato di forma, come dimostrano le dieci vittorie ottenute nelle ultime quindici partite disputate. Al “Di Liddo” domenica alle 15:00 arriva il Brilla Campi, che occupa il quindicesimo posto in classifica appaiato con Polimnia e Galatina. Lontano da casa i salentini hanno raccolto appena 9 punti dei 25 totalizzati, mentre i biscegliesi provengono da ben quattro vittorie casalinghe di fila. Il gruppo guidato da mister Rumma non dovrà però commettere gli stessi errori dell’andata, quando il Brilla Campi si è imposto per 2-1. La sfida sarà diretta da Niccolò Pio Mantuano di Bari, coadiuvato dagli assistenti Luca De Gaetanis e Riccardo Martina della sezione di Lecce.

