Eccellenza: il Bisceglie riceve lo Spinazzola, l’Unione va a Manduria per scacciare la crisi

Domenica importantissima per Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie che, domani alle ore 15, scendono in campo per il trentunesimo turno del campionato di Eccellenza contro due avversarie davvero molto insidiose.

Nerazzurri in campo tra le mura amiche del “Gaetano Scirea” di Bitritto contro uno Spinazzola a caccia di punti salvezza. I ragazzi di mister Di Meo hanno potuto usufruire di un turno di riposo rispetto ai rivali non disputando la gara contro il Barletta prevista nel turno infrasettimanale in virtù degli impegni di coppa dei biancorossi. Il Bisceglie, quindi, arriva al match con un pizzico di energia in più rispetto ai murgiani che, quarantotto ore fa, si sono imposti con grande autorevolezza sul Manduria per 3-0. Gli ospiti approcciano la sfida con il morale alle stelle con l’obiettivo di agganciare i nerazzurri, attualmente a +3 in classifica, auspicando di poter replicare la prestazione della gara d’andata dello scorso 27 ottobre. In quella circostanza lo Spinazzola si impose in rimonta sul Bisceglie per 4-2 al termine di una partita dai due volti per i nerazzurri, letteralmente crollati nell’ultimo segmento di match. Diversi gli ex tra le fila dei murgiani come Fucci e l’attaccante argentino Bonanno, sicuramente uno dei pericoli maggiori per la retroguardia biscegliese. Arbitro della sfida sarà il veneto Francesco Zaccheria di Legnago coadiuvato dagli assistenti Marco Stellacci di Molfetta e Alberto Loconte di Bari.

Cerca di uscire dal momento difficile l’Unione Calcio di mister Monopoli impegnata sul difficile campo del Manduria in una gara che si preannuncia difficile vista l’importanza della posta in palio per le due contendenti. Nelle ultime due giornate di campionato entrambe le squadre non sono riuscite a trovare la vittoria, pertanto, la sfida diretta rappresenta sia per i tarantini che per i biscegliesi la possibilità si svoltare in vista del rush finale del torneo. In particolare, l’Unione è precipitata in zona playout a causa delle tre sconfitte consecutive patite nell’ultimo periodo ed è obbligata a fare risultato per non perdere il treno della salvezza diretta ora distante due lunghezze. Allo stesso tempo il Manduria, fermo a quota 42, non può permettersi ulteriori passi falsi per non ritrovarsi in zona playout. La gara d’andata del “Di Liddo” vide le due squadre dividersi la posta in palio in virtù dei gol di Amoroso in apertura di secondo tempo e di De Sagastizabal a otto minuti dal novantesimo. La terna arbitrale designata per l’incontro è composta dall’arbitro Matteo Specchia di Casarano e dagli assistenti Luca De Simone di Casarano e Riccardo Martina di Lecce. (Foto: Emmanuele Mastrodonato)