Eccellenza: il Bisceglie riapre il “Ventura” con un successo, buon pari per l’Unione / CLASSIFICA

Un pareggio che ferma l’emorragia di sconfitte consecutive e una vittoria dal profumo di playoff. È questo il bilancio del pomeriggio delle portacolori cittadine impegnate nel campionato di Eccellenza, scese in campo nei match validi per la trentatreesima giornata del torneo.

Nella sfida disputatasi alle ore 15, il pareggio a reti bianche al “Cezzi” di Novoli vale all’Unione Calcio Bisceglie il primo punto della gestione Rumma e, soprattutto, consente agli azzurri di tornare a muovere la classifica dopo oltre un mese. Uno 0-0 prezioso per Amoroso e compagni, conquistato contro un avversario ostico, e dunque molto positivo. Tuttavia, gli ospiti hanno avuto anche l’occasione per portare a casa l’intera posta in palio in virtù della superiorità numerica di cui hanno potuto beneficiare nel corso della ripresa a causa dell’espulsione di Soares al 44’, ma i biscegliesi non sono riusciti a capitalizzare la circostanza. Padroni di casa a caccia di punti playoff, ospiti in cerca di riscatto per uscire dal momento complesso. La partita, dunque, mette in palio punti pesanti su entrambi i fronti e i primi minuti scorrono via senza sussulti ad eccezione di una protesta del Novoli per un presunto fallo di mano di Miano in area biscegliese non ravvisato dall’arbitro. L’Unione gioca con personalità e al 10’ un errore di Lobjanidze spiana la strada ad Amoroso che, nell’uno contro uno con Suma, viene ipnotizzato dal portiere di casa, bravissimo a mantenere lo 0-0. Passano dieci giri di lancette ed è Farinola a mettere i brividi ai padroni di casa con un colpo di testa che si perde sul fondo su cross di Dembele. L’unico sussulto del Novoli si vede al 28’ quando sugli sviluppi di un corner Soares colpisce male non creando problemi a Lullo. Finale di frazione avaro di emozioni fino al 44’ momento in cui cambia la partita. Proprio Soares si produce in una rovesciata colpendo però Ngom anziché il pallone, l’arbitro ravvisa una condotta eccessivamente pericolosa da parte del giocatore e lo espelle costringendo il Novoli in dieci uomini per tutto il secondo tempo.

Nonostante ciò, la ripresa si apre con una buona chance per i salentini che al 48’ si fanno vedere con Garnica ma Lullo è pronto e para facilmente la conclusione. Il copione del match segue l’andamento della fine del primo tempo con il gioco che staziona prevalentemente a centrocampo. A cavallo dell’ora di gioco, però, l’Unione torna a farsi vedere con il giovane Mastrapasqua, scelto nell’undici di partenza per dare supporto ad Amoroso. Il classe 2005 prima riceve la sfera da Dembele si gira e sfiora il vantaggio con una conclusione velenosa, poco dopo ci riprova sugli sviluppi di un contropiede ma non riesce a inquadrare la porta. Il Novoli paga l’inferiorità numerica non riuscendo a pungere in avanti ma si difende con ordine non lasciando più chance agli ospiti. Infatti, le due squadre si rivedono in avanti solo nel finale. All’80’ ci prova Pignataro per i padroni di casa ma il suo colpo di testa è disinnescato da Lullo con un ottimo intervento mentre cinque giri di lancette più tardi il neo entrato Soldani tenta il tiro dalla distanza per gli ospiti ma la sua traiettoria si perde alta. L’incontro finisce quindi a reti inviolate con le due squadre che si dividono la posta in palio e possono giocarsi i rispettivi obiettivi nelle ultime cinque giornate del torneo.

Nel posticipo delle ore 16, il Bisceglie prolunga il proprio momento magico festeggiando al meglio il ritorno al “Ventura” con il successo per 3-1 nel big match di giornata con il Polimnia. I nerazzurri conquistano così il dodicesimo risultato utile consecutivo, restano imbattuti in questo 2025 e inaugurano il nuovo manto sintetico dello stadio cittadino sfornando una grandissima prestazione sul piano del gioco. Consueto 4-4-2 per mister Di Meo con Aguilera e l’ex Manzari a comporre il tandem offensivo. Il Bisceglie riabbraccia il proprio pubblico e parte subito fortissimo sbloccando il risultato al 12’ grazie a Di Fulvio bravo a capitalizzare un calcio da fermo calciato da Altamura. I nerazzurri controllano le operazioni per tutta la prima frazione dando l’impressione di poter colpire nuovamente ma peccano in fase offensiva, sul fronte opposta il Polimnia fatica a presentarsi dalle parti di Baietti e all’intervallo si torna negli spogliatoi sul punteggio di 1-0.

Avvio di ripresa fantastico per i padroni di casa che, dopo appena centoventi secondi di gioco, trovano il raddoppio con l’ex Manzari, abile a girare in rete il preciso cross di Lella. Il doppio vantaggio sembra indirizzare la gara, ma il Polimnia non si arrende e al 61’ riapre la gara con la zampata di Urbano. La rete del 2-1 tuttavia non scompone il Bisceglie e non cambia l’inerzia della partita infatti gli uomini di Meo riprendono ad attaccare sfiorando il tris prima con Zappacosta che trova il gol al 72’ ma viene fermato dal fuorigioco e poco dopo con Kone sul quale Lonoce compie un vero e proprio miracolo. La partita resta in bilico fino al 95’ quando Kone fa esplodere la gioia del “Ventura” trovando la rete del 3-1 approfittando di un errore di Zizzi.

L’importantissimo successo dei nerazzurri consente loro di entrare in zona playoff salendo a quota 53 punti in quinta posizione. Situazione invariata per l’Unione Calcio che resta in zona playout, in quindicesima posizione, facendo un piccolo passettino in classifica issandosi a 40 punti. Nel prossimo turno, in programma domenica 9 marzo, il Bisceglie sarà di scena sul campo dell’Atletico Acquaviva, il cui match odierno con il Racale è stato rinviato a causa del maltempo, mentre l’Unione Calcio riceverà al “Di Liddo” il fanalino di coda Arboris Belli, già matematicamente retrocesso in Promozione ma reduce dalla rotonda vittoria casalinga sul Ginosa. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

