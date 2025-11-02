Eccellenza: il Bisceglie rallenta la sua corsa a Mola, Unione straripante contro il Foggia Incedit

Giornata in chiaroscuro per le due compagini nostrane impegnate nel dodicesimo turno del campionato di Eccellenza Pugliese. Il Bisceglie non va oltre il pari nella trasferta sul campo della Virtus Mola che termina 1-1. Largo successo dell’Unione Calcio che travolge 4-0 il Foggia Incedit.

La sfida tra la prima della classe Bisceglie ed il fanalino di coda Virtus Mola, si conclude con un pareggio inaspettato. Al 28′ i padroni di casa passano in vantaggio con la rete di Capobianco, abile nello sfruttare un’incertezza dell’estremo difensore nerazzurro Centonze. Nella ripresa i nerazzurri tentano di rimettersi in carreggiata, ma al 61′ rischiano grosso con il contropiede avversario che porta Capobianco a lanciarsi a rete, ma l’intervento di Centonze si rivela salvifico. Pochi istanti dopo il Mola resta in inferiorità numerica per via dell’epsulsione ai danni dell’ex di turno Massari. Da qui in poi inizia il forcing biscegliese, ma al 70′ ed al 72′ il portiere avversario Lotito interviene in modo decisivo prima su Lopez e poi su Lavopa. Dieci minuti più tardi I nerazzurri si procurano un calcio di rigore per un fallo di mano in area piccola commesso da Radicchio: si presenta al dischetto il numero 10 Lavopa che trasforma il penalty e pareggia i conti. Gli assalti della squadra guidata da mister Di Meo nel lungo recupero non bastano per completare la rimonta. Ora il Bisceglie, sceso nel frattempo al secondo posto alle spalle del Brindisi, è chiamato a ritrovare la strada della vittoria nel prossimo turno infrasettimanale contro il Galatina.

Prosegue ad ampie falcate l’ottimo percorso di crescita dell’Unione Calcio Bisceglie, che batte nettamente il Foggia Incedit rispettando le sensazioni della vigilia. Al 20′ Ramos sblocca Il match con una conclusione dalla trequarti che si infila nell’angolino. Nella ripresa al 53′ Bonicelli arriva in area piccola con una bella progressione, imbucando sul secondo palo per Zinetti che deve solo spingere la palla in porta per il momentaneo raddoppio. Appena due minuti dopo filtrante di Zinetti per Ramos, che batte a tu per tu il portiere avversario firmando la sua doppietta personale. Quattro minuti più tardi gli azzurri dilagano con il rigore in movimento realizzato da Bonicelli. La squadra allenata da mister Rumma porta a casa il terzo successo consecutivo, scalando ulteriormente la graduatoria e giungendo al settimo posto a quota 17 punti.

FOTO DI SERGIO PORCELLI