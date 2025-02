Eccellenza: il Bisceglie impatta a Galatina, crollo casalingo per l’Unione / CLASSIFICA

Domenica pomeriggio dai due volti per Bisceglie ed Unione Calcio che nelle gare valide per la ventinovesima giornata del campionato di Eccellenza colgono un pari ed una sconfitta dal sapore molto diverso.

Punto tutto sommato positivo per i nerazzurri di mister Di Meo che impattano a reti bianche sul campo del Galatina, terza forza del torneo. Si tratta del terzo pareggio consecutivo per i biscegliesi che prolungano la striscia positiva e restano imbattuti in questo 2025. Aguilera e Manzari guidano l’attacco nel consueto 4-4-2 degli stellati, ma non riescono a pungere contro una formazione avversaria ostica nonostante le diverse assenze. Il primo tempo lascia presagire l’andamento dell’incontro, una gara molto fisica e priva di grandi emozioni. L’occasione più nitida di tutti i novanta minuti è di marca leccese e si materializza al 42’ quando Molina impegna severamente Baietti con un colpo di testa che esalta i riflessi del portiere nerazzurro. Nella ripresa le due squadre provano a sbloccare la sfida attingendo anche alle rispettive panchine, ma la fase difensiva di entrambe le compagini si rivela solida ed efficace. La chance migliore per i nerazzurri capita sui piedi di Aguilera al 78’, ma il tiro dell’attaccante spagnolo è neutralizzato da un attento Passaseo. Il finale di partita è caratterizzato dalla grande attenzione prestata dalle contendenti per non concedere occasioni ai rivali. Nel lungo recupero concesso dal direttore di gara, tuttavia, sia il Galatina che il Bisceglie avrebbero la palla giusta per portare a casa i tre punti ma Pizzutelli e, poco dopo, Molina non riescono a pungere consentendo alle due squadre di dividersi la posta in palio.

Sconfitta amara per l’Unione Calcio Bisceglie che, tra le mura amiche del “Di Liddo”, cade incredibilmente 2-3 contro un Molfetta reduce da cinque sconfitte consecutive. Uno stop davvero sorprendente per i ragazzi di mister Monopoli, che testimonia il momento difficile degli azzurri, capaci di vincere solo una delle ultime otto gare. Unione favorita nel pronostico della vigilia vista la complessa situazione di classifica dei molfettesi che, però, al 9’ si portano a sorpresa in vantaggio grazie al tocco di Secka, lesto ad approfittare di una carambola in area biscegliese. Lo schiaffo subito scuote l’Unione che impiega appena cinque giri di lancette per riequilibrare la contesa con la rasoiata di Farinola, bravo a sfruttare l’assist di Amoroso. Sembra il segnale della svolta per i padroni di casa ma il Molfetta resta in partita e a pochi minuti dal riposo, approfittando di un errore di Petrizzelli in costruzione, si riporta in vantaggio con il sigillo di Cianci che vale l’1-2 con il quale le due squadre rientrano negli spogliatoi. L’inizio di ripresa vede l’Unione decisa a voler riequilibrare la contesa ma al 65’ gli ospiti approfittano di un’altra imprecisione dei padroni di casa per portarsi sull’1-3 in virtù della rete messa a segno dal neoentrato Obama che sfrutta un’incertezza di Daleno e calcia forte non lasciando scampo a Troilo. Lo stesso Daleno prova a riaccendere i suoi e a farsi perdonare deviando in rete una punizione calciata da Suriano al 76’. È la rete del 2-3 che ravviva il finale di partita. I padroni di casa si riversano in avanti alla ricerca quantomeno del pareggio ma il muro innalzato dal Molfetta nel finale regge fino al triplice fischio che vale il ritorno alla vittoria per i biancorossi ad un mese di distanza dal successo sul Brilla Campi.

Con il pareggio odierno il Bisceglie fa un piccolo passetto in classifica issandosi al settimo posto a quota 43 punti. L’inaspettata sconfitta casalinga dell’Unione lascia i ragazzi di Monopoli a 39 punti facendoli piombare in zona playout per la prima volta in stagione. Il campionato di Eccellenza non dà tregua alle proprie protagoniste che, giovedì prossimo 13 febbraio, torneranno in campo per il turno infrasettimanale valevole per la trentesima giornata. Il programma vede in calendario il match tra Unione Calcio e Canosa, mentre il big match tra Barletta e Bisceglie è stato rinviato a data da destinarsi a causa dell’impegno dei biancorossi nella fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza. Il prossimo appuntamento per i nerazzurri sarà quindi la sfida casalinga allo Spinazzola in programma domenica 16 febbraio. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

