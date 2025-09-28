Eccellenza: il Bisceglie frena a Racale, pari a reti inviolate per l’Unione Calcio

Doppio pareggio per le squadre nostrane impegnate nel sesto turno del campionato di Eccellenza Pugliese. L’Atletico Racale impatta la corsa del Bisceglie, che non va oltre l’1-1 e perde momentaneamente la vetta della classifica, pareggio a reti bianche tra Unione Calcio e Ugento.

Dopo una lunga serie di ben cinque successi consecutivi, il Bisceglie rimedia un mezzo passo falso nella sfida andata in scena al “Basurto” di Racale. Il match inizia nel migliore dei modi per i nerazzurri, che nel giro di nemmeno un minuto di gioco sbloccano subito il match in modo rocambolesco. L’assist viene confezionato da Taccogna, che batte una lunga rimessa laterale e pesca capitan Di Fulvio, in grado di approfittare dell’uscita a vuoto dell’estremo difensore avversario e mettere a segno di testa la sua prima marcatura in campionato. I padroni di casa provano a reagire in un paio di situazioni direttamente da punizione con Pirretti, che non impensierisce il giovane portiere stellato Centonze. Nella seconda frazione arriva l’immediata doccia fredda per il Bisceglie, che dopo appena quattro minuti subisce il pari realizzato dal fantasista argentino Barbero con un pallonetto da posizione defilata. Tutto da rifare quindi per gli ospiti, che vanno subito vicinissimi al nuovo vantaggio, ma l’incrocio dei pali nega la gioia del gol a Lavopa. La sfortuna continua a scagliarsi contro la squadra allenata da mister Di Meo con il legno colpito da Graziano, abile nell’inserirsi in area piccola e far valere i suoi centimetri. Il match va in archivio con un pari che lascia qualche rammarico ai biscegliesi, ora secondi in graduatoria a quota 15 punti, chiamati a riscattarsi nel prossimo scontro al vertice contro il Brindisi in programma domenica prossima tra le mura amiche del “Ventura”.

L’Unione Calcio Bisceglie non riesce ad interrompere l’astinenza di vittorie ed ottiene un punto nell’incontro casalingo contro l’Ugento. Il primo tempo si sviluppa a ritmi abbastanza lenti con entrambe le squadre che faticano a capitalizzare le poche occasioni create. Nella ripresa i padroni di casa sfiorano il vantaggio con il tiro dalla distanza di Gomez, che costringe Lullo a sfoderare un intervento miracoloso. Al 70′ gli azzurri si rendono pericolosi, ma la conclusione di Ramos non centra la porta. Nel finale la compagine biscegliese ha l’opportunità di portare a casa il match con la sponda di Saani per Bufi, che non concretizza sotto porta. Il gruppo guidato da mister Rumma muove la classifica, salendo a quota 5 punti, in attesa del prossimo scontro esterno contro l’Atletico Acquaviva.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATI

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO