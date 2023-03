Eccellenza: il Bisceglie espugna San Severo, l’Unione Calcio rispetta il pronostico / CLASSIFICA

Pomeriggio da incorniciare per Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie che, scese in campo alle ore 15 nei match valevoli per il ventiduesimo turno del campionato di Eccellenza, ottengono due vittorie preziose per il morale e per la classifica contro San Severo e Vigor Trani.

Successo importante per i nerazzurri di mister Passiatore che espugnano il “Ricciardelli” di San Severo al termine di una sfida combattuta e caratterizzata dai tantissimi ex di turno nelle fila dei foggiani. Sono infatti ben cinque i calciatori transitati in passato a Bisceglie e schierati dal primo minuto dal tecnico dei padroni di casa Rufini, anch’egli ex della partita avendo guidato gli stellati in Serie D nella scorsa stagione. Avvio di partita brillante del San Severo che dopo meno di sessanta secondi di gioco impegna Tarolli con una conclusione di Di Schiena. Al 5’ i foggiani sfiorano il vantaggio con Bruno, bravissimo a presentarsi davanti al portiere biscegliese il quale, però, compie un vero e proprio miracolo sbarrando la strada al calciatore di casa, sul prosieguo dell’azione Rodriguez sbroglia la matassa respingendo sulla linea il nuovo tentativo dei padroni di casa. Passato il pericolo il Bisceglie si riorganizza, alza il baricentro e prende il controllo delle operazioni riuscendo a costruire diversi pericoli alla porta di Ndiaye nella fase centrale del primo tempo. Il primo squillo è di De Vivo su calcio piazzato mentre pochi giri di lancette più tardi Bonicelli mette i brividi ai padroni di casa con un sinistro velenoso che si perde a lato di pochissimo. L’ennesimo assolo di De Vivo, il cui diagonale termina sull’esterno della rete al 33’, è il preludio al vantaggio ospite che giunge al 39’ quando Di Rito stacca di testa in maniera perfetta sull’ottimo assist fornito proprio da De Vivo. Per il bomber argentino si tratta del quattordicesimo sigillo nel torneo ed il terzo consecutivo dopo quelli contro Borgorosso Molfetta e San Marco. Il San Severo risponde immediatamente e, nell’unico minuto di recupero concesso dal direttore di gara, va vicinissimo al pareggio con Di Schiena, che si avventa sulla sfera approfittando di una difettosa respinta di Tarolli su un tiro dalla distanza di Rubino ma manda fuori da pochi passi.

L’avvio di ripresa è più accorto da parte dei biscegliesi desiderosi di non farsi sorprendere dai padroni di casa come accaduto nei primissimi minuti di partita. La gestione della gara da parte dei ragazzi di mister Passiatore è anche agevolata dal vantaggio, ma sono la classe e la tecnica della coppia argentina Di Rito-Bonicelli a chiudere virtualmente la gara. Allo scoccare dell’ora di gioco, infatti, l’esperto attaccante apparecchia per il più giovane compagno di reparto che con un gol di pregevole fattura trova il raddoppio trafiggendo Ndiaye. Anche per Bonicelli si tratta della seconda rete consecutiva dopo quella di domenica scorsa con il San Marco, la settima complessiva nel torneo. Sotto di due reti la volontà di riaprire la contesa da parte del San Severo si scontra con la perfetta fase difensiva degli ospiti che, unita ad un controllo praticamente totale del ritmo della gara da parte di Frezzotti e compagni, non consente ai padroni di casa di creare grattacapi a Tarolli. La partita scivola così fino al triplice fischio che sancisce la quindicesima vittoria stagionale per gli stellati.

Successo doveva essere e così è stato. L’Unione Calcio Bisceglie rispetta il pronostico della vigilia e con un roboante 10-1 abbatte il fanalino di coda Vigor Trani tra le mura amiche del “Di Liddo”. Partita senza storia ma iniziata nel peggiore dei modi per gli azzurri clamorosamente sotto nel punteggio dopo quattro minuti di gioco quando Caradonna supera Ancona e porta incredibilmente in vantaggio i tranesi. Il colpo subito, però, ha il merito di svegliare i biscegliesi che rimediano immediatamente al pessimo approccio di gara impattando la sfida già all’11’ con Monopoli. Il pareggio mette in discesa la contesa per gli azzurri che nel corso della prima frazione trovano la via della rete altre due volte con bomber Amoroso al 28’ e con Zinetti a due minuti dall’intervallo.

Al rientro in campo per la ripresa la Vigor Trani prova a tenere aperta la partita ma crolla subito dopo l’ora di gioco quando nell’arco di centoventi secondi l’Unione sigla tre reti archiviando il discorso prima con Saani al 64’, subito dopo grazie all’autorete siglata da Milzi e al 66’ con il rigore trasformato da Di Palma. Mister Rumma ruota i suoi uomini attingendo dalla panchina e nel finale l’Unione Calcio rimpingua il bottino andando in rete nuovamente con Di Palma al 70’, con Amoroso altre due volte che porta a tre le proprie marcature personali tra il 73’ ed il 75’ ed infine con il giovanissimo classe 2005 Dell’Olio, autore del definitivo 10-1.

Tre punti in più, dunque, per entrambe le formazioni cittadine che non vedono mutare più di tanto la propria situazione di classifica. Il Bisceglie sale a quota 49 mantenendo invariato sia il distacco di sei punti dalla capolista Manfredonia, vittoriosa di misura anche a Mola, sia il vantaggio di tre lunghezze sul Corato, vittorioso per 2-0 tra le mura amiche sul Borgorosso Molfetta. L’Unione Calcio Bisceglie, invece, raggiunge quota 32 ed aggancia al quinto posto il Polimnia fermato sul 2-2 dall’Orta Nova. Il prossimo turno in programma domenica 19 marzo il calendario offre il big match del “Ventura” tra Bisceglie e Corato e per l’Unione Calcio la trasferta sul campo del Foggia Incedit.

