Eccellenza: il Bisceglie espugna Mola e allunga in vetta, pari scoppiettante per l’Unione Calcio / CLASSIFICA

Bilancio tutto sommato positivo per le portacolori del calcio cittadino impegnate nei match valevoli per la diciottesima giornata del campionato di Eccellenza. Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie, infatti, proseguono la loro striscia positiva conquistando rispettivamente una vittoria ed un pareggio.

Al termine di una partita scoppiettante e ricca di emozioni l’Unione Calcio Bisceglie conquista un punto importante grazie al sigillo di Amoroso in pieno recupero che vale il 2-2 nel match casalingo contro il Polimnia. Consueto 4-4-2 per mister Monopoli che in attacco schiera Vitale accanto ad Amoroso vista anche l’assenza di Saani, uscito malconcio dalla trasferta di Foggia. Risponde con il collaudato 4-3-3 la formazione ospite e nel tridente offensivo trovano posto gli ex di turno Manzari e Lanzone supportati dal gabonese Emane.

Inizio sprint dei padroni di casa che, con Amoroso e Vitale, si fanno vedere dalle parti di Bevilacqua mentre i baresi faticano e costruiscono la prima opportunità solo al 21’ con Tirera ma la sfera termina fuori. L’ottimo avvio dei biscegliesi viene premiato al 26’ quando Vitale tira fuori dal cilindro uno splendido calcio di punizione sul quale non può nulla il portiere ospite. La reazione del Polimnia è immediata e passa dai piedi di Lanzone ma Amoroso è strepitoso nel murare di testa la conclusione dell’attaccante. Al 32’, però, l’altro ex della partita, Manzari, ristabilisce la parità rispondendo a Vitale con un’altra perla su calcio piazzato. I ritmi di gioco si abbassano nel finale di frazione ma, nell’arco di sessanta secondi, l’Unione costruisce due buone opportunità, prima con la conclusione imprecisa al volo di Talin e successivamente con Vitale sul quale Bevilacqua è attento e blocca.

Al rientro dagli spogliatoi è il Polimnia a farsi preferire ma Manzari e Marasciulo si ostacolano a vicenda sciupando una potenziale azione pericolosa. I ritmi di gara non sono alti pertanto i due tecnici attingono dalle rispettive panchine ma la partita non sembra avere grandi sussulti fino al 77’ quando Lanzone si incunea in area biscegliese entrando a contatto con Diomandè. L’arbitro valuta falloso l’intervento del centrocampista azzurro e concede il calcio di rigore per gli ospiti che Manzari trasforma con freddezza. L’episodio incide sul morale dei biscegliesi che, tuttavia, non si arrendono e gettano il cuore oltre l’ostacolo trovando la forza di riequilibrare la contesa con la rete di Amoroso, bravissimo al 91’ ad anticipare la difesa ospite girando in rete il cross di Vitale. Il pareggio galvanizza l’Unione Calcio che replica l’azione del 2-2 pochi istanti più tardi ma, nella circostanza, Lonoce si supera su Amoroso evitando la clamorosa beffa.

Con questo pareggio gli azzurri raggiungono quota 40 punti in classifica e vedono allungarsi a tre le lunghezze di ritardo dal Bisceglie capolista. Allo stesso tempo si riducono a due i punti di vantaggio sul Molfetta, vittorioso per 1-4 sul campo del San Marco. Alla ripresa del campionato dopo la sosta, fissata per domenica 11 febbraio, Bufi e compagni si recheranno in trasferta a Canosa reduce dal roboante 0-8 inflitto alla Molfetta Sportiva.

Vittoria di carattere del Bisceglie Calcio che, nel posticipo delle 17.30, viola il domicilio della Virtus Mola con il punteggio di 1-3 e allunga in testa alla classifica. Mister Di Meo sceglie lo stesso undici di partenza del successo contro il Borgorosso Molfetta, ad eccezione di Monaco che prende il posto di Petitti, assente e nemmeno in panchina. Sul fronte opposto parte titolare l’ex di turno Sisto. Primo tempo decisamente bloccato e molto combattuto con i nerazzurri che provano a fare la partita e i padroni di casa molto attenti a non concedere chance agli avversari. Ne consegue una sfida piuttosto bloccata e si va al riposo a reti bianche.

L’avvio di ripresa del Bisceglie è, invece, fantastico e nello spazio di centoventi secondi gli ospiti trovano due reti che sembrano incanalare il match in favore della capolista. Al 50’ è Lucero a siglare lo 0-1 dimostrandosi una volta di più un innesto azzeccato nel mercato di riparazione per la capacità di incidere in entrambe le fasi di gioco. Due minuti più tardi è Bonicelli a far esplodere di gioia il pubblico biscegliese giunto a Mola con la rete dello 0-2, la decima dell’ottimo campionato disputato fin qui dall’attaccante argentino. I baresi, però, non ci stanno e alzano il baricentro con l’intento di trovare il gol per riaprire la partita e l’operazione riesce al 76’ quando Bozzi trova il pertugio per superare Suma e dimezzare lo svantaggio. L’inerzia del match sembra cambiare ma il Bisceglie si dimostra squadra solida e lucida e in quattro minuti ristabilisce le distanze con il primo gol stagionale del giovane Farucci che, a dieci minuti dal novantesimo, chiude definitivamente la gara. Nel segmento finale, infatti, il Mola tenta di impensierire nuovamente la retroguardia ospite ma Sanchez e compagni reggono l’urto portandosi a casa tre punti meritatissimi.

Il successo odierno, l’ottavo consecutivo, consente ai nerazzurri di allungare in vetta alla classifica con 43 punti. Adesso sono tre le lunghezze di vantaggio sull’Unione Calcio e cinque quelle sul Molfetta, terzo in graduatoria. Nel prossimo turno, in programma domenica 11 febbraio, il Bisceglie riceverà al “Ventura” la visita del Corato, oggi vittorioso per 2-0 sul Real Siti. (FOTO: PAGINA UFFICIALE A.S. BISCEGLIE CALCIO)

