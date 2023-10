Eccellenza: il Bisceglie dopo la coppa cerca conferme a Corato, l’Unione riceve il Canosa

Prosegue a spron battuto questo ottobre ricco di impegni per Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie che si apprestano a vivere, domani alle ore 15.30, il sesto turno del campionato di Eccellenza girone A.

Va a caccia di conferme, in trasferta, il Bisceglie di mister Di Meo, rinfrancato dal brillante successo ottenuto in Coppa Italia ai danni del quotato Molfetta. I nerazzurri devono rincorrere in campionato e non possono più permettersi errori dopo la pesante sconfitta casalinga subita domenica scorsa per mano della Virtus Mola, capace di espugnare il “Ventura” nonostante l’inferiorità numerica. Avversario di turno dei nerazzurri è il Corato che arriva al match in un momento di forma davvero precario. I padroni di casa, infatti, dopo un discreto inizio di stagione coinciso con il doppio confronto contro il Bisceglie, valevole per il primo turno di Coppa Italia, sono incappati in una serie di risultati negativi che hanno relegato i neroverdi nelle zone più basse della classifica con appena 1 punto in cinque giornate. Il 2-0 con il quale il Corato riuscì a superare il Bisceglie nel match inaugurale della stagione, il confronto d’andata di coppa, rappresenta infatti ad oggi l’unico successo stagionale dei neroverdi, capaci in seguito di ottenere solo un altro risultato positivo pareggiando tra le mura amiche per 2-2 contro il Foggia Incedit lo scorso 17 settembre. Da allora sono arrivate per i coratini ben tre sconfitte di fila, l’ultima delle quali domenica scorsa contro il Real Siti. Come detto non va meglio in campionato, per quelli che erano gli obiettivi iniziali, al Bisceglie che, pertanto, ha l’imperativo di cogliere i tre punti per dimostrare che la buona gara disputata giovedì contro il Molfetta non rappresenti un caso isolato e possa significare la svolta dopo un avvio complicato. La sfida tra Corato e Bisceglie sarà diretta da Piergiorgio Lucanie di Molfetta coadiuvato dagli assistenti Roberto Chiricallo di Bari e Stefano Sibilio di Brindisi.

Impegno casalingo dall’alto coefficiente di difficoltà invece per l’Unione Calcio Bisceglie che riceve al “Di Liddo” il temibile Canosa dell’ ex tecnico Zinfollino in una delle sfide più interessanti del weekend, tra due delle tre squadre ancora imbattute del torneo. A dispetto della classifica che vede il Canosa quartultimo con appena 2 punti, bisogna infatti sottolineare la circostanza che gli ospiti sono partiti in forte ritardo in campionato a causa di una pesante penalizzazione di nove punti. Gli ospiti, quindi, arrivano a Bisceglie forti di uno score di 3 vittorie e 2 pareggi che senza l’handicap iniziale avrebbe fruttato ben 11 punti, appena due in meno degli azzurri. In sostanza un confronto tra due formazioni in ottima forma, in particolare il Canosa reduce da ben tre vittorie consecutive l’ultima colta domenica scorsa in pieno recupero contro la Molfetta Sportiva. Sul fronte opposto l’Unione Calcio vuole mantenere l’imbattibilità, continuare a stupire e tenere il passo della capolista Molfetta e, a questo proposito, la squadra si è allenata con grande intensità agli ordini di mister Monopoli. L’arbitro designato per l’interessante sfida tra Unione Calcio e Canosa è Francesco Iliano di Napoli coadiuvato dagli assistenti Carlo Boccuzzi e Alberto Loconte, entrambi provenienti dalla sezione di Bari. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)