Eccellenza: il Bisceglie difende la vetta a Racale, l’Unione Calcio riceve l’Ugento

Dopo aver conquistato il passaggio del turno in coppa tornano subito in campo Bisceglie e Unione Calcio, impegnate domani pomeriggio nei match valevoli per la sesta giornata del campionato di Eccellenza.

Le due formazioni cittadine affrontano due avversarie salentine, due squadre insidiose e protagoniste di un buon avvio di stagione. Apre il programma, alle ore 15.30, il Bisceglie di mister Di Meo che, in trasferta allo stadio “Basurto”, fa visita all’Atletico Racale in una delle due sfide più interessanti della giornata. I padroni di casa, infatti, ospitano i nerazzurri forti dei 9 punti sin qui conquistati con tre vittorie in cinque partite, l’ultima delle quali maturata in trasferta lo scorso weekend sul campo del Foggia Incedit con un roboante 1-5. Inoltre, i salentini hanno anche conquistato il passaggio del turno in coppa eliminando il Taurisano. Il Bisceglie, quindi, è atteso da una partita davvero molto complicata nella quale sarà fondamentale non sbagliare nulla per provare a conquistare la vittoria utile a mantenere la vetta della classifica. L’arbitro della sfida sarà Marco Albano coadiuvato dalla coppia di assistenti baresi composta da Niccolò Gugliotta e Alberto Loconte.

Mezz’ora più tardi, al “Ventura”, l’Unione Calcio riceve la visita dell’Ugento in un match dal coefficiente di difficoltà elevato. Gli ospiti, infatti, arrivano a questa gara in un buonissimo stato di forma avendo conquistato 8 punti nelle prime cinque giornate con una sola sconfitta maturata contro il Brindisi. Sul fronte opposto gli azzurri hanno faticato maggiormente nel primo segmento del torneo racimolando solo 4 punti. Il buon risultato ottenuto in coppa ai danni del Bitonto potrebbe però aver sbloccato i biscegliesi e dato morale alla squadra decisa a svoltare in campionato a partire proprio dalla sfida contro l’Ugento. L’incontro del “Ventura” sarà diretto dall’arbitro Marco Saverio Racanelli di Bari e dagli assistenti Alessandro Laquintana e Francesco Pio Taglia, entrambi provenienti da Foggia. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)