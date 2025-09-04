Eccellenza: il Bisceglie continua a brillare e supera il Polimnia in trasferta

Primo acuto esterno per il Bisceglie Calcio, che sconfigge per 1-3 il Polimnia nel secondo turno del campionato di Eccellenza Pugliese. La sfida si decide tutta nel secondo tempo, in cui i nerazzurri salgono in cattedra e sfoderano un’ottima prestazione dal punto di vista realizzativo.

L’incontro andato in scena allo stadio “Caduti di Superga” di Mola di Bari inizia a ritmi lenti con molti tatticismi e la manovra offensiva dei biscegliesi stenta a decollare. L’unica fiammata ospite degna di nota ha come protagonista Sene, che nel giro di un minuto prima sfugge alle marcature avversarie con una serie di dribbling e poi calcia con il destro a pochi passi dalla porta sfiorando il palo. Sul finire della prima frazione l’estremo difensore nerazzurro Baietti si rivela decisivo con un prezioso intervento dopo una sfortunata deviazione sugli sviluppi di una punizione. Il Bisceglie però si presenta alla ripresa con un piglio completamente diverso e al 49′ sblocca il match con un piattone chirurgico dalla distanza di Martino che conclude al meglio uno schema su punizione propiziato da Lavopa. Un minuto più tardi l’espulsione diretta ai danni di Morleo, che costringe i rossoverdi a restare in inferiorità numerica, è solo il preludio all’immediato raddoppio biscegliese al 56′ a seguito di un’ottima progressione sulla fascia sinistra del solito Lavopa che serve Lopez, chiamato a spingere comodamente la palla in porta e a firmare il secondo centro stagionale. Al 65′ il Polimnia improvvisamente accorcia le distanze con la diagonale vincente di Ingredda su un’imbucata in profondità di Mercurio. Nel momento più difficile, in cui i padroni di casa hanno spinto alla ricerca del pari, il Bisceglie blinda il successo all’87’ con il tap-in del subentrato Amoroso su assist di Traore. La squadra allenata da mister Di Meo conquista altri tre punti di fondamentale importanza, in attesa del prossimo impegno casalingo previsto domenica contro il Novoli.

FOTO DI VINCENZO ALTIERI