Eccellenza: il Bisceglie cerca continuità, trasferta insidiosa per l’Unione Calcio

Ad appena due giorni di distanza dall’impegnativo turno infrasettimanale, Bisceglie ed Unione Calcio si preparano ad affrontare rispettivamente Massafra ed Acquaviva, nelle sfide valide per la ventiquattresima giornata del campionato di Eccellenza Pugliese.

Non c’è tempo di recuperare le forze dopo l’intensa partita contro il Polimnia per l’Unione Calcio, chiamata ad un altro delicato scontro diretto, stavolta sul campo dell’Atletico Acquaviva. Nelle ultime due uscite, gli azzurri hanno ottenuto un doppio pareggio preziosissimo, il primo rimontando lo svantaggio in casa del Brilla Campi ed il secondo contro la seconda forza del girone. Adesso Amoroso e compagni dovranno prepararsi al meglio in vista di un incrocio dall’altissima posta in palio. Gli avversari, che occupano saldamente il quarto posto in graduatoria a quota 40 punti, sono reduci da ben tre vittorie consecutive e faranno di tutto per allungare l’ottima striscia positiva di risultati. Comunque la squadra allenata da mister Monopoli, che nel match d’andata è riuscita a strappare un punto con un incoraggiante 1-1, possiede tutte le carte in regola per regalarsi ulteriori soddisfazioni. Intanto la società azzurra potrà contare sul contributo di Tommaso Muciaccia, terzino destro classe 2006 proveniente dal Bisceglie. Invece si conclude l’avventura tra le fila dell’Unione per Samuele Farinola, capitano della juniores ed importante pedina fin dall’inizio della stagione. Lo scontro d’alta classifica di Acquaviva, in programma domenica alle 14:30 sarà diretto dall’arbitro Marco Dario Saponaro, della sezione di Foggia, coadiuvato dagli assistenti Olivier Junior Oussou e Andrea Romano.

Dopo il pareggio a reti bianche contro il Canosa, in cui non ha affatto sfigurato, il Bisceglie scende in campo tra le mura amiche del neutro di Bitritto contro il Massafra. Le due squadre sono appaiate a metà classifica con un totale di 31 punti raccolti. Gli ospiti sono dotati di una buona fase realizzativa, mentre i nerazzurri possono contare su un’efficiente solidità difensiva. All’andata il Massafra si è imposto per 2-0 sulla compagine biscegliese, ma la squadra allenata da mister Di Meo dovrà evitare un’altra sconfitta per proseguire la propria risalita. La graduatoria si presenta molto corta, soprattutto nella parte centrale, ed è per questo che basta il minimo passo falso per sprofondare in classifica, ma anche un filotto di risultati positivi per raggiungere la zona playoff. La sfida, che andrà in scena domenica alle 15, sarà arbitrata dal signor Marco Saverio Racanelli della sezione di Bari, coadiuvato dagli assistenti Marco Stellacci e Francesco Sito di Molfetta.