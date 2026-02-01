Eccellenza: il Bisceglie cade a Brindisi, l’Unione pareggia ancora

La ventiseiesima giornata di Eccellenza Pugliese va in archivio con la sconfitta di misura del Bisceglie per 1-0 nello scontro diretto al vertice sul campo del Brindisi e il pareggio per 2-2 tra Unione e Atletico Acquaviva.

Giornata da dimenticare per il Bisceglie Calcio che subisce il secondo stop stagionale nel match ad alta quota contro il Brindisi, che ora accorcia in classifica andando ad una sola lunghezza di distanza dalla vetta occupata dal collettivo nerazzurrostellato. Decide l’incontro l’eurogol di Juanito Sanchez, che trascina alla vittoria Il collettivo allenato da mister Ciullo. Nella seconda frazione Lavopa e compagni dominano l’avversario, ma non riescono ad evitare la sconfitta. Avvio di gara con i nervi tesi vista l’elevata posta in palio. Al 20′ ripartenza dei nerazzurri giostrata da Amoroso, che serve Lopez atterrato in area piccola con un intervento in scivolata ma l’arbitro non ravvisa alcun fallo e lascia proseguire. Al 26′ arriva l’episodio che rompe l’equilibrio con la conclusione dalla distanza da posizione defilata di Juanito Sanchez che disegna una traiettoria micidiale e insacca il pallone all’incrocio dei pali non lasciando scampo a Lonoce. Il gol di pregevole fattura dello spagnolo fa esplodere di gioia il “Fanuzzi”, costringendo il Bisceglie a reagire allo svantaggio. Alla mezz’ora Sanchez ancora pericoloso direttamente da punizione ma Lonoce, nonostante le insidie provocate da un terreno di gioco abbastanza viscido, riesce a bloccare in due tempi. Inizio di ripresa più propositivo da parte dei nerazzurri, che alzano il proprio baricentro ma faticano ad imbastire occasioni da gol. Al 64′ enorme opportunità per gli stellati dagli sviluppi di punizione, con la respinta del portiere brindisino Antonino e la mischia a pochi passi dalla linea che non si risolve con la rete. Al 77′ i padroni di casa sfiorano il raddoppio a seguito di un’altra ottima iniziativa di Juanito Sanchez che imbuca per Gori sulle vie centrali, ma il suo tiro rasoterra non impensierisce Lonoce. Due minuti più tardi chance clamorosa per il Bisceglie con la rovesciata di Dammacco che impegna Antonino al prodigioso intervento in tuffo, sulla ribattuta Lopez non trova la diagonale vincente. Nel finale di gara la tensione cresce alle stelle, complice anche una gestione del direttore di gara piuttosto severa che culmina con l’espulsione diretta ai danni di Maffei, entrato in campo pochi istanti prima di ricevere il cartellino rosso. La squadra di mister Di Meo insidia la porta avversaria nel recupero nonostante l’inferiorita numerica ed al 94′ Dammacco ha ancora sui piedi l’occasione per il pareggio, ma Antonino si fa trovare pronto anche stavolta. L’incontro termina con il pesante successo del Brindisi che riapre il discorso promozione, in un duello che si prospetta avvincente fino all’ultimo.

L’Unione Calcio Bisceglie manca l’appuntamento con la vittoria, venendo raggiunta nel finale dall’Atletico Acquaviva. Dopo soli dieci minuti gli ospiti passano in vantaggio con la splendida punizione di Pucinelli che batte l’incolpevole Lullo. Gli azzurri riescono a scuotersi nel secondo tempo pareggiando i conti al 48′ col mancino vincente di Loseto dal limite dell’area. I biscegliesi continuano a premere e vengono premiati dei propri sforzi completando la rimonta all’83’ con il tap-in glaciale di Bonicelli dopo la respinta di Buzzi sulla conclusione di Ramos. Nel momento in cui l’Unione inizia a pregustare la vittoria, arriva la beffa al 90′ con il tiro a giro che si infila sul secondo palo e vale il definitivo 2-2. Adesso la squadra guidata da mister Rumma sale a quota 44 punti e si prepara alla trasferta di Maglie, che segue gli azzurri in graduatoria al sesto posto.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO