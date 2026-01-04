Eccellenza: il Bisceglie batte il Novoli in rimonta, l’Unione dilaga contro il Galatina

Pomeriggio ricco di gol e spettacolo in Eccellenza Pugliese, con la vittoria in rimonta nel finale del Bisceglie per 2-4 sul campo del Novoli e il largo successo dell’Unione per 4-0 contro il Galatina.

Il Bisceglie espugna il “Toto Cezzi” di Novoli con uno scoppiettante 2-4, al termine di un’esaltante rimonta che vale tre punti di estrema importanza. Al 9′ primo sortita offensiva dei nerazzurri con la sponda di Citro per Lopez, che da buona posizione prova una conclusione rasoterra bloccata in tuffo da l’ex di turno Suma. Al 13′ il Novoli passa in vantaggio dopo un’ottima penetrazione nell’area piccola avversaria, con Quarta che sfrutta un rimpallo e da pochi passi batte l’incolpevole Lonoce. Dieci minuti più tardi il Bisceglie trova la giusta reazione e pareggia i conti con il traversone dalla destra di Sene a pescare sul primo palo Citro, che di testa realizza il sesto centro in campionato. Alla mezz’ora Lopez sciupa una ghiottissima opportunità sparando alto con il destro da posizione ravvicinata. Il Bisceglie continua a macinare occasioni da gol sfiorando il raddoppio al 40′ con Sene che prima si mette in proprio e calcia da posizione defilata e poi di testa costringe agli straordinari Suma, che in entrambi i casi si fa trovare pronto. Nel finale di primo tempo ottima progressione dalla sinistra del solito Sene che imbuca per Citro, ma l’ex Bari spreca un rigore in movimento tirando a lato. La ripresa si apre con un brutto scontro aereo tra Carrozzo e De Luca, con quest’ultimo ad avere la peggio e abbandonare il campo trasportato dall’ambulanza. Mister Di Meo è quindi costretto ad un secondo cambio forzato, dopo quello tra Di Fulvio e Visani della prima frazione. I nerazzurri faticano ad alzare i giri del motore, ma al 70′ vanno vicini alla rimonta con il tiro a botta sicura di Lopez in area piccola parato da Suma. Al 77′ i padroni di casa ritrovano il vantaggio grazie alla rete del subentrato Sosa, che trasforma un facile tap-in dopo la traversa colpita da Mancarella. Cinque minuti più tardi i padroni di casa vanno in inferiorità numerica con il doppio giallo estratto ai danni di Sorino, che permette al Biscgelie di concludere la partita con l’uomo in più. Sulla conseguente punizione Lavopa si inventa un gran gol con una staffilata che non lascia scampo a Suma, sorpreso sul proprio palo, e riaccende le speranze di vittoria. Nel finale di gara piuttosto concitato, assalto della formazione ospite tutta riversata nella metacampo avversaria alla ricerca dei tre punti. Al 92′ il Bisceglie viene premiato dei suoi sforzi ed ancora sugli sviluppi di una punizione battuta da Lavopa ribalta il risultato grazie alla deviazione sottomisura di Gonzalez. Due minuti dopo contropiede micidiale concretizzato da Lopez, che firma il poker a tu per tu con Suma e mette il sigillo al match. Una partita dalle mille emozioni va in archivio con il successo del collettivo guidato da mister Di Meo per 2-4. Lavopa a compagni conquistano tre punti sofferti, ma dall’elevato peso specifico, lasciando alle spalle il Brindisi secondo in classifica a due lunghezze di distanza. Nel prissimo turno gli stellati ospiteranno al “Ventura” il Soccer Massafra con l’obiettivo di portare a casa un altro fondamentale successo.

Prosegue senza intoppi la cavalcata dell’Unione Calcio Bisceglie, che stravince nel primo impegno del nuovo anno con un netto 4-0 contro il Galatina. Gli azzurri sbloccano il risultato al 32′ con un cross chirurgico di Bufi per Ramos, che realizza in area di rigore la rete del vantaggio. Dieci minuti più tardi filtrante di Soldani in profondità a cercare Bonicelli scattato sul filo del fuorigioco, che scarta il portiere avversario e firma il momentaneo raddoppio. I padroni di casa chiudono la pratica già nella prima frazione con il tris siglato al 44′ da Ramos, che centra la doppietta personale su assist di Loseto approfittando di una mischia. Nella ripresa il copione non cambia ed al 59′ aumenta il divario con un abile sganciamento di Bufi che si libera e serve Bonicelli, l’argentino da fuori area trova un mancino preciso che si insacca in porta per il definitivo 4-0. La squadra allenata da mister Rumma ottiene il quarto successo negli ultimi cinque incontri, salendo a quota 39 punti e consolidando il quinto posto in classifica. Domenica prossima l’unione farà visita al Bitonto per dare continuità all’ottimo stato di forma.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO