Eccellenza: il Bisceglie attende l’Acquaviva per restare in vetta, Unione di scena a Spinazzola

Archiviato l’impegno in Coppa che li ha visti contrapporsi, Bisceglie ed Unione giungono al primo grande giro di boa nell’ultimo turno d’andata del campionato di Eccellenza Pugliese. I nerazzurri ospiteranno l’Atletico Acquaviva per chiudere la prima metà del torneo al comando della classifica, mentre l’Unione farà visita alla Nuova Spinazzola con l’obiettivo di prolungare la striscia di imbattibilità.

Il Bisceglie, reduce dalla conquista della finale di Coppa nella prima fase regionale, si prepara ad un impegno delicato da non prendere sotto gamba. Domenica alle 15:30 arriverà al “Ventura” l’Atletico Acquaviva, attualmente sesto in graduatoria con uno score di sette vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte. Gli stellati invece provengono dal primo stop stagionale subito a Canosa, che ha impedito di allungare il distacco dalle inseguitrici. Ora il collettivo guidato da mister Di Meo è in vetta a quota 40 punti a due lunghezze di distanza dal Brindisi e quattro da Taranto e Canosa. Un risultato positivo varrebbe sicuramente il titolo di campione d’inverno, traguardo che può certificare il prestigioso valore dell’intero gruppo. L’incontro verrà arbitrato da Daniele Consales della sezione di Foggia, assistito da Alessandro Bellarte di Molfetta e Stefano Pezzolla di Bari.

L’Unione Calcio Bisceglie proverà a lasciarsi alle spalle l’eliminazione in semifinale di Coppa, nella trasferta di Spinazzola. Gli avversari sono tredicesimi in classifica a quota 20 punti e risultano imbattuti da ben tre giornate. Gli azzurri allenati da mister Rumma stanno vivendo un ottimo periodo di forma, avendo perso solo una partita negli ultimi tredici incontri disputati in campionato. La sfida che andrà in scena domenica alle ore 14:30 sarà diretta da Emanuele Mongelli di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Laquintana e Matteo Filiberto Spedicato di Foggia.

FOTO DI MARCELLO PAPAGNI