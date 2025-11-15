Eccellenza: il Bisceglie attende il Brilla Campi, trasferta a Gallipoli per l’Unione

Nel quindicesimo turno del campionato di Eccellenza Pugliese, il Bisceglie proverà a riprendersi la vetta nella sfida casalinga contro il Brilla Campi. L’Unione Calcio cerca il riscatto nella trasferta di Gallipoli dopo l’ultima pesante sconfitta subita per mano del Novoli.

Il Bisceglie Calcio punta a dare continuità al soddisfacente ruolino di marcia nel primo scorcio di stagione. I nerazzurri, ancora imbattuti fin qui, ricevono al “Ventura” il Brilla Campi in un match da prendere con le pinze. La squadra allenata da mister Di Meo è reduce dal successo esterno di Bitonto in inferiorità numerica e sarà costretta a fare a meno del fantasista Lavopa per via di una squalifica di due turni inflitta dal Giudice Sportivo. L’ultima vittoria ottenuta ha dato un’ulteriore dimostrazione delle infinte risorse possedute dai biscegliesi, in grado di riuscire a cavarsela anche nei momenti più difficili. La compagine salentina manca l’appuntamento con i tre punti da oltre un mese, ma naviga stabilmente a metà classifica. Il Bisceglie è invece coinvolto nella bagarre per il primato in graduatoria, che coinvolge anche Canosa, Taranto e la capolista Brindisi. Il fischio d’inizio è fissato domenica alle ore 16:00, mentre la direzione di gara è affidata ad Alessio Paolini della sezione di Chieti, coadiuvato da Stefano Pezzolla e Roberto Chiricallo della sezione di Bari.

L’Unione Calcio prova a rimettersi in carreggiata a seguito del rovinoso stop subito contro il Novoli, che ha interrotto bruscamente la striscia di quattro vittorie consecutive. Gli azzurri, sesti in classifica a quota 20 punti, faranno visita al Gallipoli reduce da due sconfitte consecutive che hanno risucchiato i salentini nei bassifondi della graduatoria. In settimana in casa Unione è arrivato l’annuncio delle partenze di due pedine importanti dello scacchiere di mister Rumma, Talin e Farinola, e dell’arrivo del laterale mancino Mattia Radicchio proveniente dalla Virtus Mola. L’incontro, che andrà in scena al “Bianco” di Gallipoli domenica alle 14:30, sarà diretto da Ivo D’Ambrosia di Brindisi, mentre gli assistenti saranno Andrea Romano di Lecce e Pietro Walter Soriano di Molfetta.

FOTO DI MARCELLO PAPAGNI