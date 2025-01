Eccellenza: giornata dai due volti per Bisceglie ed Unione Calcio / CLASSIFICA

Domenica dai due volti per Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie che nei match valevoli per la ventiquattresima giornata del campionato di Eccellenza raccolgono rispettivamente una vittoria ed una sconfitta.

Scesi in campo alle ore 14.30, i ragazzi di mister Monopoli pagano un pessimo approccio alla gara e si arrendono 3-1 all’Atletico Acquaviva che si conferma la più bella sorpresa del campionato. Pronti via e l’Unione Calcio si ritrova già costretta ad inseguire con il tabellino che dopo appena cinque giri di lancette il tabellino recita già 2-0 per i baresi. L’avvio veemente dei padroni di casa è certificato dalla prima azione del match che vede subito pericoloso Marasciulo con una conclusione insidiosa da fuori che costringe Rocchitelli ad un difficile intervento in corner con l’aiuto della traversa. Dal seguente tiro dalla bandierina l’Acquaviva trova il vantaggio grazie alla deviazione vincente di capitan Gernone, abile a liberarsi dal controllo della difesa ospite. L’Unione accusa il colpo, l’undici di casa gioca benissimo e al 5’ Lenoci trova il raddoppio con un sinistro imprendibile per Rocchitelli al termine di un’azione insistita. L’entusiasmo dei baresi è alle stelle e alla ripresa del gioco una grande azione sulla catena di sinistra porta al tiro Asselti, impreciso nella conclusione. Nella fase centrale della frazione gli ospiti provano a reagire ma ad eccezione di un paio di colpi di testa di Dembele e Saani, facilmente controllati da Sanrocco non creano grattacapi alla retroguardia barese. Nell’ultimo segmento di primo tempo prova ad entrare in partita Amoroso che al 38’ si mette in proprio ma calcia alto dal limite dell’area. Si va dunque al riposo sul punteggio di 2-0, ampiamente meritato dai padroni di casa autori di un ottimo match.

L’Unione approccia male anche l’inizio della ripresa e al rientro dagli spogliatoi concede la chance per il tris ai baresi, ma la deviazione aerea di Cannone termina fuori non di molto. I ritmi del primo segmento di secondo tempo non sono alti e l’Acquaviva ha vita facile nel controllare il match. I padroni di casa provano a chiudere la gara affidandosi alle conclusioni da fuori di capitan Gernone ma prima, al 52’, Rocchitelli respinge e, successivamente, al 66’ il centrocampista dell’Acquaviva calcia alto da buona posizione. Mister Monopoli prova a scuotere i suoi attingendo dalla panchina inserendo il giovane Soldani ma l’Unione continua a fare fatica ad impensierire Sanrocco. Il primo squillo dell’Unione nella ripresa arriva solo al 71’ con una conclusione da lontanissimo di Farinola deviata in corner, ma gli ospiti provano comunque a riaprire la partita e ci riescono al 77’ quando Saani salta più in alto di tutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Farinola e ridà speranza ai suoi. L’illusione dei biscegliesi dura appena sette minuti poiché Pesce con un bel tiro dal limite fulmina Rocchitelli e ristabilisce le distanza chiudendo virtualmente la gara. La difficile domenica dell’Unione si chiude con il cartellino rosso ricevuto da Miano all’88’, espulso Miano per un fallo da ultimo uomo su Guglielmi.

Mezz’ora più tardi sul neutro dello “Scirea” di Bitritto il Bisceglie trova la seconda vittoria interna consecutiva superando agevolmente il Massafra per 2-0 al termine di una sfida controllata per tutti i novanta minuti. Buon Bisceglie nei primi quarantacinque minuti, caratterizzati da una lunga fase di studio dovuta anche al campo molto pesante a causa della copiosa pioggia. I nerazzurri si fanno comunque preferire agli ospiti e al 21’ passano in vantaggio alla prima occasione utile grazie ad una zampata di Manzari, al secondo centro in maglia biscegliese. Passano due giri di lancette e Gomes Forbes viene murato sul più bello dalla difesa ospite. Le occasioni latitano ma tra il 33’ e il 34’ le due squadre si rifanno vedere con due chance che mettono i brividi alle due panchine. Prima Pizzaleo smanaccia un tiro cross di Koné dalla destra mentre sul ribaltamento di fronte si fa finalmente vedere il Massafra con un tiro insidioso di Girardi dalla lunghissima distanza che esce non di molto. Il Bisceglie guida comunque le operazioni e nel finale sale in cattedra Aguilera, imprendibile sulla fascia destra. Al 37’ l’attaccante spagnolo entra in area dopo un ottimo spunto ma trova l’ottima respinta di Pizzaleo. Nel primo dei due minuti di recupero il Bisceglie legittima il vantaggio, nuova fuga sulla destra di Aguilera che premia l’inserimento in area di Koné, freddissimo nel realizzare una sorta di rigore in movimento che vale il 2-0, meritato per quanto visto in un primo tempo dominato nel quale Baietti è rimasto pressoché inoperoso.

Il Bisceglie si conferma in totale controllo della sfida anche in avvio di ripresa e nel primo quarto d’ora sfiora più volte il tris. La prima chance si palesa al 51’ con un perentorio colpo di testa di Di Fulvio sugli sviluppi di un corner con la sfera che termina fuori di un soffio, due minuti più tardi la rasoiata di Stefanini sibila a lato di pochissimo mentre al 58’ il bellissimo tiro a giro di Aguilera è potente e preciso ma sfiora il palo. Il Massafra non riesce in alcun modo ad imbastire azioni pericolose e nel segmento finale di partita la pioggia rende sostanzialmente impraticabile il terreno di gioco, pesantissimo e colmo di pozze d’acqua. La situazione favorisce il Bisceglie che, però, non si risparmia continuando a spingere e solidissimo nel controllare la gara. La girandola di sostituzioni da parte dei due tecnici non muta la situazione e dopo quattro minuti di recupero il triplice fischio sancisce una vittoria importante e di personalità per il Bisceglie che esce così dalla zona playout.

I risultati odierni restituiscono una classifica che vede le due formazioni biscegliesi ormai appaiate con l’Unione ferma a quota 35 ed il Bisceglie subito dietro staccato di una lunghezza. Nel prossimo turno, in programma domenica 19 gennaio, i nerazzurri cercheranno continuità in trasferta sul campo del Corato mentre gli azzurri punteranno al riscatto ospitando il Bitonto. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA ECCELLENZA