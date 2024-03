Eccellenza: Bisceglie di scena a Foggia, Unione cerca riscato con il Real Siti

Proseguire la lunga striscia di vittorie, interrompere l’astinenza di punti. Sono questi gli obiettivi di Bisceglie e Unione che scenderanno in campo domenica 3 marzo alle ore 15.00 in occasione del turno numero 22 del massimo campionato regionale.

I nerazzurri saranno di scena al “Campo Figc” di Foggia per affrontare il Foggia Incedit e mettono nel mirino il diciottesimo successo in campionato per consolidare la leadership nel girone A mentre, i padroni di casa, vogliono riscattare il ko maturato con il Molfetta Calcio. All’andata il Bisceglie si impose per 2-0 grazie agli acuti di Pignataro e Bonicelli.

Al “Di Liddo” invece, toccherà all’Unione Calcio che ospiterà il Real Siti. Gli azzurri vanno a caccia di punti per interrompere una striscia negativa di risultati che dura da tre gare. La squadra ospite, al contempo, è reduce dalla sconfitta casalinga con la Virtus Mola. Si prospetta quindi una gara aperta ad ogni risultato. Le due contendenti hanno un distacco di sette lunghezze. (40 quelli dell’Unione Calcio contro i 33 del Real Siti). Statistiche alla mano, gli azzurri hanno siglato 51 marcature mentre, la squadra ospite, 43.

Foto: Emmanuele Mastrodonato