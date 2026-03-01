Eccellenza: festival del gol al “Ventura”, il Bisceglie dilaga contro la Virtus Mola

Nella trentunesima giornata di Eccellenza Pugliese, il Bisceglie stravince con un esagerato 12-1 contro la Virtus Mola. L’Unione Calcio invece riposa per un turno.

Passeggiata di salute per il Bisceglie, che travolge i ragazzini della Virtus Mola rifilando ben 12 reti. Al quarto d’ora di gioco arriva un’importante occasione per i padroni di casa con il corner battuto da Lavopa, che pesca Di Fulvio ma il suo colpo di testa termina di poco a lato. Cinque minuti dopo Dammacco sfiora il vantaggio, ma la sua diagonale da posizione ravvicinata non inquadra la porta. I nerazzurri continuano ad inisidiare la porta avversaria, stavolta con il pallonetto da posizione defilata di Maffei che non colpisce bene calciando sopra la traversa. Il Bisceglie viene premiato dei suoi sforzi al 25′ con la rete di Lopez, che firma il suo undicesimo centro in campionato. Al 32′ ottimo capovolgimento di fronte dei nerazzurri rifinito da Lavopa che elude la marcatura difensiva e serve a rimorchio Dammacco, chiamato solo a spingere il pallone in porta e siglare il raddoppio. Il match si mette sempre più in discesa per il Bisceglie che va vicinissimo al tris con Maffei, ma la sua conclusione da pochi passi colpisce il palo esterno. Al 36′ c’è ancora gioia per Lopez che realizza la doppietta personale e allunga ulteriormente il divario. Al 40′ altra ripartenza avviata da Lopez, che apre sulla destra per Lavopa, abile a servire centralmente Dammacco ma la sua conclusione si stampa sulla traversa. Appena un giro di lancette dopo il Biscgelie cala il poker con la percussione dalla destra di Dammacco che imbuca centralmente per Lavopa, autore del quarto gol. Al 44′ gli ospiti accorciano le distanze con l’iniziativa personale di Loporchio, che si mette in proprio superando due avversari e battendo con il destro il portiere nerazzurro Capogna.

Nella ripresa si ripete lo stesso canovaccio con la tripletta di Lopez dopo pochi secondi dalla ripresa del gioco. Al 48′ l’estremo difensore del Mola si oppone a Maffei, ma sulla ribattuta ne approfitta il solito Lopez, che firma il poker personale per la sesta rete del Bisceglie. Al 66′ entra nel tabellino dei marcatori anche Maffei, che trasforma un facile tap-in sull’ennesima imbucata di Lavopa. Il fantasista realizza la doppietta un minuto dopo raccogliendo un preciso filtrante profondo e segnando da posizione defilata l’ottavo centro di marca nerazzurra. Il collettivo allenato da mister Di Meo non ha alcuna intenzione di fermarsi ed al 72′ da un corner battuto da Maffei svetta più in alto di tutti Sene, che si aggiunge al referto dei cannonieri. Tre minuti dopo la diagonale rasoterra del francese si insacca in porta ed il Bisceglie sale in doppia cifra nel tabellino. Da subentrato Sene si porta il pallone a casa con la sua terza rete all’88’ raccogliendo un lancio lungo e battendo il portiere avversario. Nel finale la conclusione di Citro dal limite dell’area si infila all’angolino per la rete del definitivo 12-1. Adesso gli stellati salgono a quota 64 punti, ma non cambia il divario dalla capolista Brindisi uscita vincitrice nella trasferta di Novoli. Nel prossimo turno il Bisceglie ospiterà il Bitonto, mentre mercoledì sarà impegnato nell’andata dei quarti in Coppa Italia Eccellenza contro Città di Luzzi.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO