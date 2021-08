Eccellenza e Promozione, definiti gironi e abbinamenti di Coppa

Con Comunicato Ufficiale n.22, la Lnd Puglia ha definito i gironi del campionato di Eccellenza e Promozione Pugliese nonchè gli abbinamenti della Coppa Italia di Eccellenza e Coppa Puglia riservata alle compagini militanti nel secondo campionato regionale.

L’Unione Calcio Bisceglie è stata collocata nel girone A, in base a criteri di prossimità geografica, tenuto conto delle disponibilità dei campi di gioco dichiarati dalle società, dove avranno luogo gli incontri con Vieste, Manfredonia, San Marco, San Severo, Real Siti, Di Benedetto Trinitapoli, Canosa, Orta Nova, Barletta 1922, Corato, Vigor Trani, Borgorosso Molfetta e Città di Mola.

Anche il Don Uva è stato inserita nel girone A del campionato di Promozione rispettando i criteri della vicinanza geografica. Gli avversari dei biancogialli sono: Sporting Apricena, Sport Lucera, Foggia Incedit, Virtus San Ferdinando, Nuova Spinazzola, Fesca Bari, Bitritto Norba, Football Club Capurso, Rinascita Rutiglianese, Football Acquaviva, Atletico Acquaviva, Polimnia Calcio ed Arboris Belli.

Le squadre biscegliesi scenderanno in campo domenica 5 settembre alle ore 15.30 nel match valevole per il primo turno di Coppa. Gli azzurri di Rumma ospiteranno al “Di Liddo” il Barletta 1922, mentre il Don Uva se la vedrà in trasferta contro la Nuova Spinazzola. La gara di ritorno è in programma giovedì 23 settembre.