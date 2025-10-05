Eccellenza: doppio pareggio per Bisceglie ed Unione Calcio

La settima giornata di Eccellenza Pugliese non regala la soddisfazione del gol alle due compagini biscegliesi, bloccate entrambe sullo 0-0. Il Bisceglie non va oltre il pari nella sfida di cartello contro il Brindisi. Pareggio a reti inviolate anche nel match tra Atletico Acquaviva ed Unione Calcio.

Lo scontro al vertice tra Bisceglie e Brindisi andato in scena al “Ventura” si conclude con un nulla di fatto, che ha visto le due squadre incapaci di rompere l’inerzia dell’incontro. Primo tempo avaro di emozioni e privo di grandi occasioni da gol, con i padroni di casa che mantengono il pallino del gioco ma faticano a capitalizzare. Al 37′ gli ospiti impensieriscono per la prima volta la retroguardia nerazzurra dagli sviluppi di corner, ma dopo una serie di rimpalli Lobosco non è pronto nel ribadire a rete. Qualche minuto più tardi prima Burzio si coordina dalla distanza ma non centra la porta difesa da Baietti e poi Carpineti in area piccola calcia a lato. Nella ripresa buono spunto del Bisceglie al quarto d’ora con il cross profondo di Lavopa, la sponda di Cifarelli e la zuccata finale di Di Fulvio che termina comoda tra le braccia di Staropoli. Al 70′ il tiro a botta sicura di Carpineti viene respinto con i piedi da Baietti. Altra ghiotta opportunità per i brindisini con la girata insidiosa di Gori, che trova la risposta in tuffo del portiere stellato. All’83’ ottima progressione di Langone atterrato al limite dell’area da Di Fulvio, che rimedia il doppio giallo. Finale sofferto per i nerazzurri in inferiorità numerica, che riescono a salvaguardare il pareggio nonostante l’offensiva avversaria con l’acrobazia al volo di Ferrari che termina fuori. Lo 0-0 finale allunga la striscia di imbattibilità della squadra guidata da mister Di Meo, che ora sale a quota 16 punti alle spalle del solo Taranto, in attesa della prossima trasferta a Gallipoli.

Secondo pari consecutivo a reti bianche per l’Unione Calcio, che conquista un punto prezioso sul campo dell’Atletico Acquaviva nonostante l’inferiorità numerica patita per oltre ottanta minuti di gioco. Infatti al 13′ Ramos colpisce al volto Colaci ed il suo gesto viene severamente punito dal direttore di gara, costringendo gli azzurri a restare per quasi tutta la durata del match con l’uomo in meno. Di conseguenza i padroni di casa prendono le redini del gioco e al 24′ sfiorano il vantaggio con Girardi, che a tu per tu si fa ipnotizzare da Lullo. Il collettivo allenato da mister Rumma si difende stoicamente, riuscendo a restare aggrappato al pareggio fino alla fine, venendo salvato dal palo al 73′ sull’occasione capitata tra i piedi di Patronelli. Terzo clean sheet di fila per i biscegliesi, che vanno a quota 6 punti, chiamati a migliorarsi in fase realizzativa nel prossimo match contro il Toma Maglie.

