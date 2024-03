Eccellenza, doppio incrocio sull’asse Bisceglie – Molfetta

La terza domenica del mese di marzo regala un doppio incrocio sull’asse Bisceglie – Molfetta per quanto concerne il campionato di Eccellenza Pugliese girone A giunto al ventiquattresimo atto.

I nerazzurri di Di Meo saranno di scena al “Paolo Poli” di Molfetta per affrontare il Molfetta Calcio vice capolista del girone. L’obiettivo è quello di centrare il ventesimo successo in campionato per aumentare il distacco dalla seconda forza del girone in modo tale da staccare il pass per la finale contro la vincente del girone B. La squadra biancorossa invece, punta a conquistare l’intera posta in palio per mantenere aperti i giochi e riscattarsi dopo il pareggio per 0-0 contro il Canosa. Tra le due compagini vi sono attualmente dieci punti di distacco (Bisceglie 58 mentre il Molfetta ne ha 48). Si tratta del quarto incontro fra le due squadre in questa stagione tra campionato e Coppa con il bilancio che dice due vittorie per il Bisceglie ed una per la squadra molfettese.

Al “Di Liddo” invece si affronteranno Unione Calcio e Borgorosso Molfetta. Gli azzurri, in attesa del recupero della gara contro il Corato, vogliono conquistare punti dinanzi al pubblico amico per consolidare la terza posizione in graduatoria. Non sarà semplice con la squadra allenata da Carlucci che naviga in piena zona playout. All’andata l’Unione vinse per 1-0 grazie al gol di Saani.

Le due gare inizieranno alle ore 15.00