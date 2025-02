Eccellenza: domenica avara di soddisfazioni per Bisceglie e Unione Calcio / CLASSIFICA

Bottino decisamente magro per Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie nella domenica pomeriggio valida per il ventottesimo turno del campionato di Eccellenza. Le due squadre cittadine raccolgono rispettivamente un pareggio casalingo ed una sconfitta esterna che allontana entrambe dalla zona playoff.

Sul neutro di Bitritto, i nerazzurri di mister Di Meo e il Foggia Incedit danno vita ad una partita piuttosto bloccata, che non regala grosse emozioni, dividendosi la posta in palio. La poca intraprendenza delle due squadre, legata anche alle difficili condizioni atmosferiche e al poco cinismo sotto porta, conduce inevitabilmente allo 0-0 finale che vale il secondo pareggio consecutivo per i biscegliesi. La lunga fase di studio che caratterizza la frazione inaugurale è interrotta solo dalle giocate dei singoli in particolare di Manzari da una parte e capitan Siclari dall’altra. Il centravanti biscegliese al 14’ si produce in un colpo di tacco che non sorprende Tigre, mentre al 29’ offre un pallone invitante al compagno di reparto Aguilera che calcia sul fondo. Sul fronte opposto, invece, Siclari al 41’ si avventa su un cross dalla destra di Cicerelli ma la sua conclusione è imprecisa.

Al rientro dagli spogliatoi mister Di Meo prova a cambiare il copione della partita attingendo dalla panchina con gli ingressi di Visani e Colaci per Cutrignelli e Aguilera. Il Bisceglie appare più pimpante in avvio di ripresa e al 47’ Pizzutelli su calcio da fermo sfiora il vantaggio. Poco dopo, però, lo stesso Pizzutelli è costretto al cambio per un problema fisico e al suo posto entra in campo Pedrini. Gli ospiti, ad eccezione di un tentativo dell’ex Morisco, non si fanno vedere dalle parti di Baietti nella fase centrale della frazione e i padroni di casa tentano con più convinzione di portare a casa i tre punti. Le occasioni però latitano e solo al 76’ Gomes Forbes ci prova dalla distanza per i nerazzurri non ottenendo il risultato sperato. Nel finale la pioggia sempre più incessante e la stanchezza la fanno da padrone, ma gli ospiti riescono a produrre l’ultima chance della partita con un calcio di punizione di Colella al 79’ sul quale Baietti fa buona guardia evitando la beffa.

Pesante sconfitta esterna per l’Unione Calcio Bisceglie che crolla nel secondo tempo cedendo per 3-0 ad un ottimo Spinazzola sul neutro di Ruvo. La gara inizia su buoni ritmi da parte delle due squadre ma il primo tempo si rivela avaro di emozioni con Amoroso che per primo prova a sbloccare il punteggio con un’iniziativa personale al 10’. La risposta dello Spinazzola arriva quattro minuti più tardi con una conclusione di Bux murata in corner da capitan Bufi. Nella fase centrale e finale della prima frazione la sfera staziona prevalentemente a centrocampo con le due squadre molto attente a non prestare il fianco agli avversari. Si va quindi al riposo a reti inviolate.

I ragazzi di Monopoli sembrano iniziare la ripresa con un altro piglio e dopo pochi secondi dal fischio d’inizio Farinola libera un bellissimo sinistro sul quale Liso deve distendersi in angolo. La sfida sembra più vivace nel secondo tempo anche se il buon inizio dei biscegliesi si esaurisce abbastanza velocemente. Lo Spinazzola prende progressivamente in mano la partita, sebbene Farinola costruisca un’altra buona occasione verso l’ora di gioco provando a sorprende Liso con un calcio di punizione battuto velocemente che per una questione di centimetri non supera il portiere di casa. Il match degli azzurri sostanzialmente si conclude qui, infatti, al 66’ Caruso sugli sviluppi di un corner sblocca la gara beffando Rocchitelli con un colpo di testa. Nemmeno il tempo di riorganizzare le idee e, sessanta secondi più tardi, Caruso si libera con astuzia di Miano sfruttando al meglio un cross dalla sinistra di Bonanno per siglare la doppietta personale. Il repentino doppio svantaggio si ripercuote enormemente sul morale dell’Unione che rischia il tris sul diagonale di Corado che si perde sul fondo. Poco male per i padroni di casa poiché il 3-0 si materializza al 78’ quando un’azione corale meravigliosa dello Spinazzola, caratterizzata da un rapido scambio tra Bonanno e Corado, libera al tiro Fucci bravo a trafiggere l’incolpevole Rocchitelli con una conclusione chirurgica che chiude definitivamente la gara. L’unico squillo degli ospiti arriva solo nel finale con il neo entrato Saani ma Liso è attento e controlla agevolmente la sfera.

I risultati odierni restituiscono una classifica che vede ora il Bisceglie al settimo posto a quota 41 mentre l’Unione resta ferma a 39 al nono posto e vede pericolosamente avvicinarsi la zona playout ora distante appena due lunghezze. Domenica prossima, 9 febbraio, la ventinovesima giornata del torneo mette in programma la sfida tra Galatina e Bisceglie e quella tra Unione Calcio e Molfetta. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)

