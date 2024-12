Eccellenza: derby fondamentale per il Bisceglie, l’Unione riceve il Foggia Incedit per sfatare il tabù casalingo

A due giornate dal giro di boa del torneo di Eccellenza, Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie sono attese domenica pomeriggio da un turno di campionato, il diciottesimo, fondamentale per il proprio cammino caratterizzato da due sfide complesse nel quale è importantissimo ottenere punti.

Aprono il programma gli azzurri di mister Monopoli che, alle ore 14.30, attendono al “Di Liddo” la visita del Foggia Incedit, avversario ostico e staccato di una sola lunghezza dall’Unione Calcio avendo fin qui raccolto 25 punti contro i 26 di Amoroso e compagni. Ci si aspetta, quindi, un confronto equilibrato in cui saranno i dettagli a fare la differenza. I foggiani arrivano al match da un turno di riposo forzato avendo conquistato i tre punti domenica scorsa senza scendere in campo, a causa delle difficoltà societarie vissute dal Gallipoli, che nella scorsa giornata di campionato non ha potuto raggiungere Foggia per la trasferta consentendo ai dauni di fare bottino pieno a tavolino e di poter arrivare all’impegno contro gli azzurri senza disperdere preziose energie fisiche. Sul fronte opposto l’Unione Calcio vuole assolutamente ritrovare la vittoria tra le mura amiche che manca ormai da due mesi, ovvero dalla settima giornata quando proprio il Gallipoli uscì sconfitto dal “Di Liddo” con il punteggio di 3-2. La squadra ha preparato al meglio la partita in settimana proprio per sfatare il tabù casalingo e proiettarsi ancora di più verso le zone nobili della classifica.

La gara tra Unione Calcio e Foggia Incedit sarà diretta dal fischietto lombardo Davide Scalvi di Lodi coadiuvato dagli assistenti Alessandro Bellarte e Luca Bernardi, entrambi provenienti da Molfetta.

Un’ora più tardi al “Poli” di Molfetta scende invece in campo il Bisceglie nel delicatissimo derby contro i biancorossi padroni di casa in quella che si preannuncia una sfida nella quale i punti potrebbero valere doppio. Rispetto alla scorsa stagione, nella quale le due squadre si erano date battaglia in vetta al campionato, nell’attuale torneo sia i nerazzurri che il Molfetta hanno mostrato non poche difficoltà venendo risucchiate nei bassifondi della graduatoria. I padroni di casa approcciano il derby in piena zona retrocessione avendo conquistato appena 12 punti, frutto di appena tre vittorie, tre pareggi e ben undici sconfitte, che valgono solo il terzultimo posto in classifica mentre il Bisceglie naviga in zona playout con nove lunghezze in più a quota 21. Un derby fondamentale, dunque, per le due formazioni in quanto una sconfitta peserebbe come un macigno non solo sul morale, considerando che entrambe hanno appena cambiato allenatore e appaiono in ripresa. Le due rivali di giornata puntano soprattutto a dare continuità al buon risultato colto domenica scorsa quando gli uomini di mister Di Meo hanno superato di misura il Ginosa mentre i biancorossi hanno raccolto un ottimo pari sul difficile terreno del Galatina.

La terna arbitrale scelta per il delicatissimo incontro tra Molfetta e Bisceglie è composta dall’arbitro Marco Cazzavillan della sezione di Vicenza coadiuvato dagli assistenti Roberto Francesco Prigigallo di Bari e Domenico Nasca di Barletta. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)