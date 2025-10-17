Eccellenza: derby del sabato sera per Bisceglie ed Unione Calcio

Cresce la trepidante attesa per il derby biscegliese tra Bisceglie e Unione Calcio impegnate nella nona giornata del campionato di Eccellenza Pugliese. Sabato alle ore 19:30 al “Ventura” andrà in scena un match dall’altissima posta in palio.

Il Bisceglie vola sulle ali dell’entusiasmo nell’ultimo periodo, grazie ad una serie di risultati che certificano lo status di corazzata del campionato di Eccellenza. La squadra allenata da mister Di Meo è attualmente imbattuta e seconda in graduatoria con 19 punti alle spalle del Taranto. I numeri confermano l’ottimo stato di forma del collettivo nerazzurro sia dal punto di vista realizzativo che in fase difensiva. Infatti gli stellati vantano il miglior attacco insieme al Canosa e la seconda miglior difesa del girone.

L’Unione Calcio ha ritrovato il sorriso con il passaggio del turno in Coppa, ma il terzo pareggio consecutivo ottenuto la scorsa domenica ha prolungato il lungo digiuno di vittorie in campionato. I dati riguardanti i gol fatti risultano allaramanti: gli azzurri sono il secondo peggior attacco, ma adesso il parco attaccanti può contare sul neoacquisto Bonicelli, a segno nell’esordio stagionale. Il collettivo guidato da mister Rumma galleggia nella zona medio-bassa della classifica a quota 7 punti. Il derby sarà diretto dall’arbitro Walter Cilli della sezione di Barletta, coadiuvato dagli assistenti Niccolò Gugliotta di Bari e Vincenzo Tateo di Molfetta. (Credit: Emmanuele Mastrodonato)