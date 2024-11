Eccellenza: Dembele in extremis regala il pari all’Unione, Bisceglie rimontato dal Bitonto / CLASSIFICA

Raccolgono un bottino magro le due formazioni cittadine impegnate questo pomeriggio nei match valevoli per il sedicesimo turno del campionato di Eccellenza. Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie, infatti, raccolgono complessivamente un solo punto al termine di due sfide davvero complicate.

Pareggio in extremis per l’Unione Calcio che acciuffa l’1-1 contro il Massafra grazie ad un guizzo di Dembelé al 94’. Ritmi bassi in avvio di gara ed emozioni pressoché assenti nella prima metà di gara con le due squadre che faticano ad affacciarsi dalle parti dei due portieri. Prima chance per i padroni di casa al 30’, ma Amoroso da buona posizione mette sul fondo. Più invitanti le due occasioni costruite dai tarantini tra il 35’ ed il 38’ con il colpo di testa di Serafino ed il tiro al volo di Quazzico, che spaventano gli azzurri ma non inquadrano lo specchio della porta. La prima frazione si chiude con un errore sotto porta di Pelosi, il quale, imbeccato da una spizzata di Amoroso su cross di Farinola, calcia a lato con il destro da posizione invitante al 43’.

La partita resta abbastanza bloccata anche ad inizio ripresa ma al 56’ il Massafra trova lo spunto per portarsi in vantaggio con Quazzico, bravo a sorprendere la difesa biscegliese e a battere Lullo con un sinistro preciso ed efficace. L’Unione accusa il colpo e cinque giri di lancette più tardi lo stesso Quazzico sfiora il raddoppio arrivando leggermente in ritardo su un cross di Spataro. Con il passare dei minuti, però, gli azzurri alzano il baricentro e al 70’ troverebbero anche il pari con Miano su calcio d’angolo ma l’arbitro annulla per un presunto fallo in area tarantina. L’episodio negativo non frena lo spirito dei padroni di casa, decisi a riaddrizzare la gara nonostante l’ottima fase difensiva degli ospiti. Le occasioni latitano ma all’ultimo respiro il carattere dei ragazzi di mister Monopoli viene premiato dalla grande giocata di Dembelé, bravissimo nel superare due avversari diretti e a finalizzare l’1-1 dopo un rapido scambio con Ngom. Un punto che muove la classifica e che può essere accolto positivamente, visto anche l’andamento dell’incontro, dal sodalizio del presidente Pedone che, però, continua a faticare tra le mura amiche dove la vittoria manca dallo scorso 6 ottobre.

Va decisamente peggio al Bisceglie, sceso in campo nel posticipo delle ore 16 e rimontato dal Bitonto nella seconda frazione. Finisce 2-1 per i neroverdi il delicato confronto salvezza e così i padroni di casa si rilanciano complicando non poco la situazione per i neroazzurri. Eppure il pomeriggio degli ospiti era cominciato al meglio con la squadra padrona del campo nel primo segmento di partita e capace di sbloccare il punteggio al 19’ in virtù del quinto gol in campionato di Kone. La prima frazione scivola via senza grossi sussulti e, soprattutto, senza grattacapi per la porta difesa dal giovane Lacerenza. Al rientro dagli spogliatoi, tuttavia, il copione della partita cambia con i baresi che iniziano a spingere proiettandosi pericolosamente in avanti e a metà della ripresa, nello spazio di appena sette minuti, il Bitonto ribalta la sfida. Al 64’ la spizzata di Cantalice riequilibra il match e al 71’, con il Bisceglie chiaramente colpito dal contraccolpo psicologico del pari, Sene opera il sorpasso facendo esplodere il pubblico di casa del “Palmiotta”. Il repentino uno due neroverde taglia le gambe agli uomini di mister Loseto, incapaci di reagire nonostante i venti minuti circa a disposizione, e così la gara scorre veloce fino al triplice fischio del direttore di gara che sancisce un’amara sconfitta per i nerazzurri, ora sempre più impelagati nella lotta salvezza.

Il punto conquistato consente all’Unione Calcio di salire a quota 25 e di issarsi al sesto posto della graduatoria in coabitazione con l’Atletico Acquaviva. Il Bisceglie, invece, resta fermo a quota 18 in piena zona playout vedendo avvicinarsi alle proprie spalle proprio gli avversari di giornata del Bitonto e il Corato, adesso ad un solo punto dai nerazzurri. La notizia non positiva per gli stellati arriva dai risultati maturati sugli altri campi che hanno visto quasi tutte le avversarie dirette fare risultato nella zona calda della classifica. Nel prossimo turno, in programma domenica 1 dicembre, il calendario propone la gara tra Racale ed Unione Calcio e un’altra delicatissima sfida salvezza per il Bisceglie che ospiterà il Ginosa, penultimo della classe. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)

