Eccellenza: decisa la sede del match tra Bisceglie e Barletta

Sarà il campo comunale “Sante Diomede” di Bari ad ospitare giovedì 24 ottobre il match tra Bisceglie e Barletta valido per l’undicesima giornata del campionato di Eccellenza.

“Tale sede, l’unica resa disponibile soltanto grazie al cambio d’orario – fa sapere il club neroazzurro stellato – è stata indicata per l’indisponibilità non soltanto dello stadio “San Sabino” di Canosa, ma anche di altri campi ove potessero sussistere le condizioni per giocare. La partita sarà trasmessa in diretta – rende noto l’ufficio stampa del Bisceglie – a beneficio degli appassionati: maggiori dettagli saranno resi noti nel più breve tempo possibile”.

Foto: Emmanuele Mastrodonato