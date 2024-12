Eccellenza: buona la prima per mister Di Meo sulla panchina del Bisceglie, pirotecnico pari per l’Unione / CLASSIFICA

Pomeriggio complessivamente positivo per Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie che nei match validi per la diciassettesima giornata del campionato di Eccellenza raccolgono rispettivamente una vittoria ed un pareggio.

Pirotecnico pareggio esterno per l’Unione Calcio Bisceglie, scesa in campo alle ore 14.30, sul difficile terreno del Racale. La gara del “Basurto” è una vera e propria altalena di emozioni al termine della quale le due squadre si dividono la posta in palio impattando 3-3. Dopo una primissima fase di studio, caratterizzata da ritmi non eccezionali, entrambe le formazioni alzano i giri del motore verso la metà del primo tempo. La prima occasione degna di nota arriva al 16’ e coincide con il vantaggio dei ragazzi di mister Monopoli. Dopo aver conquistato diversi corner in serie, sugli sviluppi di uno di questi capitan Bufi trova il guizzo vincente per portare avanti i suoi. Il momento positivo degli azzurri si prolunga anche dopo la rete dello 0-1 e al 33’ Saani raddoppia approfittando di un errore in fase di impostazione dei padroni di casa. Il doppio vantaggio sembra dare ulteriore certezze agli ospiti che, tuttavia, pagano a carissimo prezzo il blackout vissuto tra il 36’ ed il 38’. Nell’arco di poco più di centoventi secondi, infatti, il Racale impatta clamorosamente il risultato dapprima con la zampata di Fitto, bravo ad insinuarsi tra le maglie dell’incerta difesa azzurra e a infilare Rocchitelli in uscita e, successivamente, con il sinistro vincente di Romano, giunto al termine di una splendido triangolo con Milessi. L’ultimo segmento della prima frazione non regala ulteriori emozioni e così si va al riposo sul punteggio scoppiettante di 2-2.

Al rientro dagli spogliatoi la gara resta molto interessante anche se le occasioni sono meno nitide. Le due squadre attingono anche alle rispettive panchine per provare a vincere ma è solo la perla di Farinola al 73’ a riaccendere l’incontro. L’Unione, infatti, rimette la testa avanti grazie all’eurogol dalla distanza del laterale che lascia partire un sinistro meraviglioso dai venticinque metri che si infila alle spalle dell’incolpevole Catelli. I salentini, però, sono duri ad arrendersi e si gettano nuovamente in avanti alla ricerca del pareggio riacciuffando gli avversari grazie al penalty realizzato da Flordelmundo a dieci minuti dal novantesimo e concesso per atterramento di Binetti ai danni di Romano dopo un’azione insistita dei padroni di casa. Nemmeno il 3-3 placa le due squadre che negli ultimi minuti di gioco tentano in ogni modo di prevalere l’una sull’altra ma prima Flordelmundo mette i brividi agli azzurri con una punizione velenosissima all’89 e, in pieno recupero, Farinola sfiora il clamoroso 3-4 colpendo un clamoroso doppio palo con un altro bolide dalla distanza.

Nell’importantissimo match salvezza delle ore 15 arriva invece un successo di platino per il Bisceglie che supera di misura il Ginosa e reagisce immediatamente alla sconfitta contro il Bitonto. Decide la gara la rete, la seconda consecutiva e la sesta in campionato, messa a segno da Koné al 18’. Buona la prima, dunque, per mister Di Meo, tornato in settimana sulla panchina nerazzurra. Il neo tecnico stellato sceglie il 4-3-3 per cercare di sfondare la difesa dei tarantini, penultimi in classifica, giunti a Bitritto con l’imperativo di cogliere punti. Il Bisceglie, però, gioca una partita molto accorta ed ordinata ed una volta trovato il vantaggio con il colpo di testa di Koné controllano le rare iniziative del Ginosa. Nel corso del primo tempo, anzi, i nerazzurri legittimano il vantaggio cogliendo due legni con Koné, assoluto protagonista della sfida, prima al 36’ e, successivamente, in pieno recupero. Due conclusioni sulle quali il portiere ospite Santoro non avrebbe potuto far nulla. Il Bisceglie mostra una buona personalità ed autorevolezza anche nel corso della seconda frazione controllando il gioco e respingendo le velleità del Ginosa, i cui cambi non riescono a modificare il copione del match. I tarantini, infatti, si fanno vedere dalle parti di Baietti solo con Vapore sugli sviluppi di un calcio da fermo in tutto il corso della ripresa e, così, al triplice fischio i nerazzurri possono esultare per i tre importantissimi punti conquistati.

Grazie ai risultati odierni la classifica vede l’Unione salire a quota 26 punti, ad una sola lunghezza dal terzo posto, insieme ad un folto gruppo di squadre mentre il Bisceglie resta in zona playout salendo a quota 21. Nel prossimo turno, in programma domenica 8 dicembre, i nerazzurri sono attesi dal fondamentale e delicato derby sul campo del Molfetta mentre gli azzurri riceveranno al “Di Liddo” l’ostico Foggia Incedit. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA ECCELLENZA