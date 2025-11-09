Eccellenza: blitz esterno del Bisceglie a Bitonto, l’Unione crolla contro il Novoli

Quattordicesima giornata di Eccellenza Pugliese dal duplice volto per le compagini nostrane. Il Bisceglie batte di misura 0-1 il Bitonto in una trasferta che consolida il secondo posto occupato dai nerazzurri. Pesante batosta per l’Unione Calcio che viene travolta 1-5 dal Novoli.

Il Bisceglie torna a vincere lontano dal “Ventura” contro un avversario decisamente ostico come il Bitonto. La sfida andata in scena al “Diomede” di Bari-San Paolo si apre senza particolari spunti degni di nota. Nella prima frazione gli ospiti si rendono pericolosi prima con Cifarelli al 27′ e poi con Sene al 44′, senza però rompere gli indugi. Nella ripresa le opportunità capitate a Sene al 54′ e Traore dieci minuti dopo non si tramutano in gol. La situazione si complica drasticamente quando al 75′ Lavopa viene espulso per via di una condotta ritenuta antisportiva dal direttore di gara. Nonostante l’inferiorità numerica gli stellati non si perdono d’animo e riescono a procurarsi un calcio di rigore per via di un intervento in uscita irregolare dell’estremo difensore bitontino Cozzella su Lopez. Si presenta dagli undici metri Castro, che all’82’ trasforma il penalty che porta il Bisceglie avanti nel punteggio. Nei minuti finali sotto un copioso temporale i nerazzurri gestiscono la situazione di minimo vantaggio, mettendo in saccoccia tre punti dall’altissima peso specifico. La classifica ai piani alti non cambia, con il Bisceglie che resta ad una sola lunghezza di distanza dal Brindisi capolista mentre è tallontato da Taranto e Canosa alle sue spalle. Nel prossimo turno la squadra allenata da mister Di Meo ospiterà il Brilla Campi.

La lunga striscia di risultati positivi dell’Unione Calcio Bisceglie si interrompe rovinosamente con una sonora sconfitta casalinga contro il Novoli. Dopo appena sette minuti di gioco l’acrobazia di Duque su assist di De Blasio sblocca il match. Al 29′ i salentini raddoppiano con la rete di Tarantino servito in profondità da Mancarella. Appena due minuti dopo gli ospiti calano il tris con un altro letale contropiede propiziato da Duque e finalizzato da Mancarella. La situazione precipita al 38′ con il solito Duque che approfitta di uno svarione difensivo degli azzurri e firma la rete del poker momentaneo. L’Unione accorcia le distanze una manciata di minuti dopo con D’Elia. Ad inzio ripresa al 52′ il Novoli dilaga ancora sull’asse Duque-Mancarella, con quest’ultimo che calcia di prima intenzione sotto la traversa e pone fine al festival del gol di marca salentina. Giornata da dimenticare per il gruppo guidato da mister Rumma, chiamato a voltare pagina nel prossimo impegno esterno contro il Gallipoli.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO