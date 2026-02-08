Eccellenza: Bisceglie sul velluto contro il Gallipoli, l’Unione espugna Maglie

Domenica da incorniciare per le compagini nostrane, entrambe vittoriose nelle gare valide perla ventisettesima giornata di Eccellenza Pugliese. Il Bisceglie travolge il Gallipoli 4-1 e conserva il primato in classifica, l’Unione trionfa 1-3 nell’insidiosa trasferta di Maglie.

Il Bisceglie mantiene la leadership del campionato e non risente delle scorie provenienti dalla finale di Coppa, rifilando ben quattro reti al malcapitato Gallipoli. Mister Di Meo utilizza le seconde linee, viste le fatiche della Coppa e le squalifiche di pezzi pregiati come Lavopa, Lopez e Maffei, approfittando della profondità di una rosa di estremo livello. Eppure la prima parte di gara si rivela piuttosto bloccata con i padroni di casa che detengono il possesso palla, ma faticano a creare palle gol degne di nota. Opportunità al 23′ con il corner battuto da Dammacco che pesca Amoroso, ma la sua incornata finisce alta. Al 27′ i salentini sfiorano il vantaggio con la conclusione da posizione defilata di San Miguel che termina sull’esterno della rete. Cinque minuti dopo De Luca scodella dalla destra un buon cross indirizzato ad Amoroso, che pizzica di testa ma non inquadra la porta. Al 35′ punizione profonda di Dammacco a cercare lo stacco poderoso di Gonzalez, ma la palla termina tra le braccia del portiere avversario Silvestrini. Al 39′ Sene si procura un calcio di rigore subendo una sbracciata in area piccola. Si presenta dal dischetto Amoroso che con il destro batte Silvestrini dopo il tocco del palo e firma il vantaggio nerazzurro. Appena tre minuti dopo il Bisceglie raddoppia con il lancio dalla sinistra di Dammmacco a trovare Sene sul secondo palo, che realizza il gol che mette in discesa il match. Ad inizio ripresa gli stellati gestiscono senza problemi il doppio vantaggio e vanno vicini al gol con la girata dal limite dell’area di Amoroso che calcia di potenza ma trova la risposta del nuovo estremo difensore giallorosso appena subentrato. Al 60′ imbucata di Dammacco per Sene che serve centralmente Amoroso, chiamato soltanto a spingere la palla in porta e siglare la doppietta personale. Al 67′ il Gallipoli accorcia le distanze con la conclusione dalla distanza angolata di Ginard che trafigge Baietti e riapre una partita che sembrava ormai in ghiaccio. All’81’ i nerazzurri calano il poker ed ancora una volta fa la differenza Citro, che direttamente da corner disegna una traiettoria velenosa che raggiunge la testa di capitan Gonzalez, che vale il definitivo 4-1.

L’Unione Calcio Bisceglie ritrova il successo in un campo ostico come quello del Toma Maglie, consolidando il quinto posto in classifica. Al 16′ gli azzurri sbloccano il match con un lancio dalle retrovie che giunge a Bonicelli, abile ad incrociare di prima intenzione e centrare il secondo palo per il vantaggio. Al 53′ i biscegliesi allungano il divario con un lungo rilancio di Lullo, la sponda di testa di Ramos ed il sinistro a giro sul secondo palo di Caputo. I padroni di casa dimezzano lo svantaggio al 70′ con il colpo di testa vincente di Tecci su angolo battuto da Diaz. L’Unione però riesce a suggellare la vittoria all’87’ con Ramos, lanciato in contropiede, che incrocia con il destro verso il secondo palo e mette il punto esclamativo ad un prezioso successo. Il collettivo guidato da mister Rumma vola in classifica a quota 47 punti, in attesa del derby in programma sabato prossimo contro la capolista Bisceglie.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO