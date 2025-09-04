Eccellenza: Bisceglie sfida il Polimnia, esordio stagionale per l’Unione Calcio

È già tempo di seconda giornata per il campionato di Eccellenza pugliese che, nella giornata di oggi, disputa il primo dei sei turni infrasettimanali in programma questa stagione. Un appuntamento importante per Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie che affrontano rispettivamente Polimnia, in trasferta, e Virtus Mola, tra le mura amiche, in due sfide molto insidiose.

I primi a scendere in campo sono i ragazzi di mister Di Meo che, alle ore 15.30 sul neutro del “Caduti di Superga” di Mola fanno visita al Polimnia con l’obiettivo di bissare il netto successo conquistato all’esordio contro il Foggia Incedit. Sul cammino dei nerazzurri, però, si pone un avversario in cerca di riscatto dopo la sconfitta per 3-1 patita all’esordio contro la Virtus Mola e che evoca il triste precedente della semifinale playoff della scorsa stagione, al termine della quale i baresi si imposero per 3-2 spegnendo il sogno promozione per i biscegliesi. L’arbitro della sfida sarà Marco Dario Saponaro della sezione di Foggia coadiuvato dagli assistenti Roberto Chiricallo di Bari e Luca De Gaetanis di Brindisi.

Si apre invece in serata, alle ore 19 al “Ventura”, il torneo dell’Unione Calcio Bisceglie che, dopo il riposo forzato di domenica scorsa dovuto al rinvio della partita contro il Taranto, ospita proprio la neopromossa Virtus Mola con l’obiettivo di cominciare al meglio il proprio campionato. Una sfida da prendere con le pinze per gli uomini di mister Rumma al cospetto di un avversario che non ha minimamente risentito del salto di categoria, dopo l’ottima stagione scorsa culminata con la vittoria dei playoff del girone A di Promozione, come confermato dallo splendido esordio di domenica scorsa nel quale il Mola ha superato per 3-1 il Polimnia grazie alle reti di Capobianco, Mosquera e Quarta nel finale. Dirigerà l’incontro l’arbitro Bruno Rossomando della sezione di Salerno, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Tateo della sezione di Molfetta e Domenico Nasca di Barletta. (Credit foto: Marcello Papagni)