Eccellenza: Bisceglie riceve il Racale, ostica trasferta salentina per l’Unione Calcio

Snodo importante per il campionato di Eccellenza di Bisceglie e Unione Calcio che, domani pomeriggio, scendono in campo per la venticinquesima giornata del massimo torneo regionale con l’obiettivo di conquistare tre punti per continuare ad alimentare il fin qui ottimo cammino.

Apre il programma la formazione di mister Rumma che alle ore 15 si reca sul campo dell’Ugento per affrontare una delle trasferte più ostiche del torneo. L’Unione, però, può affrontare questo impegno con una freccia in più nel proprio arco infatti, a poche ore dalla sfida, la società azzurra ha perfezionato l’ingaggio dell’under classe 2007 Athie Abdurahmane. Un innesto nel reparto arretrato per la formazione biscegliese che può essere molto utile per le rotazioni del tecnico poiché, a dispetto della giovane età, il giovane terzino destro ha alle spalle un campionato di Serie D con la maglia della Fidelis Andria nella scorsa stagione. Nella prima metà del torneo attuale, invece, Abdurahmane ha indossato la casacca della Virtus Mola. Quella con i salentini si prospetta una sfida difficile per l’Unione che però vuole assolutamente restare attaccata alle corazzate del campionato. Anche l’Ugento è a caccia di punti importanti poiché attualmente occupa la dodicesima posizione, in zona playout, con 26 punti. Il match d’andata dello scorso 28 settembre terminò a reti bianche al termine di novanta minuti molto combattuti. L’incontro tra Ugento ed Unione Calcio sarà diretto dall’arbitro Valerio Tomassini di Aprilia e dagli assistenti Alberto Loconte di Bari e Domenico Nasca di Barletta.

Mezz’ora più tardi, alle ore 15:30, la capolista Bisceglie ospita al “Ventura” l’Atletico Racale rituffandosi immediatamente nel campionato dopo la parentesi infrasettimanale legata alla finale d’andata di Coppa Italia. I nerazzurri devono essere bravi a smaltire le scorie dell’impegno e ad affrontare con determinazione la terza gara in appena sette giorni. I ragazzi di mister Di Meo puntano a riscattare la sconfitta contro il Taranto e a ritrovare immediatamente la vittoria in modo da mantenere la vetta della classifica sempre insidiata dal Brindisi staccato di due lunghezze. Il Racale, tuttavia, è avversario da prendere con le pinze, esperto della categoria e capace fin qui di raccogliere 35 punti che lo collocano all’ottavo posto in graduatoria. I salentini, inoltre, arrivano certamente più freschi all’appuntamento avendo beneficiato della vittoria a tavolino contro il Foggia Incedit nello scorso fine settimana. L’incontro tra Bisceglie e Atletico Racale sarà diretto da una terna arbitrale tutta barese composta dall’arbitro Samuele Giovanni Fiorino e dagli assistenti Carlo Boccuzzi e Luca Paciulli. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)