Eccellenza: Bisceglie nella tana del Mola, Unione anticipa al sabato

Ultimi 90′ nella stagione regolare per Bisceglie e Unione Calcio che scenderanno in campo domenica 16 Aprile nella ventiseiesima giornata del campionato di Eccellenza.

Una gara che vale una stagione. Si può sintetizzare così il match del Bisceglie di scena al “Campo dell’Amicizia” di Capurso ospiti dell’Unione Sportiva Mola. I nerazzurri, in caso di vittoria contro la squadra barese e concomitante sconfitta del Corato a San Severo, andranno direttamente in finale con il Manfredonia. In alternativa, disputeranno la semifinale con Mola o Corato. In caso di sconfitta invece, e concomitante vittoria dei sipontini a Canosa, termineranno il percorso. Si affronteranno il terzo miglior attacco e la difesa meno perforata. Molesi a segno in 55 occasioni mentre il Bisceglie ha subito solamente 11 gol. Il match di domenica è il quarto incontro tra le due squadre. Il bilancio dice 1 vittoria per il Mola (nel match d’andata) e due pareggi. Fischio d’inizio ore 16.30.

Anticipo a sabato alle 16.00 per l’Unione Calcio che ospiterà al “Di Liddo” l’Orta Nova. Gli azzurri sono reduci da tre sconfitte consecutive e vorranno salutare il proprio pubblico con un risultato positivo per chiudere il torneo a ridosso della zona playoff. La squadra ospite, certa della permanenza in Eccellenza, vuole chiudere la stagione con un altro sorriso dopo la vittoria per 3-2 sul Canosa. Per l’occasione, non si esclude che mister Rumma dia spazio a diversi giocatori del settore giovanile. Nel match d’andata l’Unione si impose per 3-2.

Foto: Emmanuele Mastrodonato