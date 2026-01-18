La ventiquattresima giornata di Eccellenza Pugliese rispetta le aspettative della vigilia, con una doppia vittoria per le squadre nostrane. Il Bisceglie Calcio batte 1-3 il Taurisano e si conferma capolista del campionato, l’Unione supera 2-0 il Brilla Campi e conserva il quinto posto.
Al “Comunale” di Ugento, il Bisceglie conquista un successo esterno pesantissimo rifilando tre reti tutte nel secondo tempo al Taurisano. Dopo una prima frazione abbastanza serrata, in cui i soliti ritmi alti impressi dai nerazzurri stentano a decollare, nella ripresa si rompe l’inerzia della gara. Prima al 75′ e poi al 79′ il portiere granata Rollo nega la gioia del gol a Lopez ben due volte. Sul corner successivo Allas econda occasione, il cross di Citro dalla bandierina pesca il subentrato Taccogna che trova la zampata vincente del momentaneo vantaggio. Dopo aver sbloccato il match, il Bisceglie gioca con maggior scioltezza e capitalizza nuovamente all’87’ con il rigore trasformato da Lavopa. In pieno recupero Maffei congela la vittoria con una splendida punizione che non lascia scampo a Rollo. Al 95′ D’Ettorre accorcia le distanze, sfruttando una sfortunata deviazione di Visani, siglando un gol utile solo alle statistiche. Prosegue senza intoppi la marcia del collettivo guidato da mister Di Meo, che ora si appresta ad affrontare il Taranto nell’andata della finale di Coppa Italia Regionale in programma giovedì alle 18:00 a Massafra.
L’Unione Calcio Bisceglie si lascia alle spalle il passo falso di Bitonto e ritrova il sorriso battendo 2-0 il Brilla Campi, avversario mai superato nei precedenti più recenti, riuscendo a spezzare il tabù. L’incontro andato in scena al “Di Liddo” si sblocca già al 10′ con il mancino potente di Bonicelli che trafigge l’estremo difensore avversario. Prima dell’intervallo Zinetti sfiora il raddoppio colpendo il palo direttamente da corner. Nel finale di gara il Brilla Campi assapora il pareggio, ma un gol di Calò viene annullato per fuorigioco. All’88’ l’Unione mette in cassaforte il successo con una punizione di pregevole fattura di Loseto, che direttamente da punizione trova l’incrocio dei pali che vale il raddoppio. Nel finale Lullo è chiamato agli straordinari con un ottimo intervento sulla punizione velenosa di Caravaggio, che mantiene la porta inviolata. Ora gli azzurri salgono a quota 42 punti, allungando il divario dalle inseguitrici per un posto ai playoff. Il gruppo allenato da mister Rumma affronterà l’Ugento nel prossimo turno di campionato.
FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO