Eccellenza: Bisceglie in cerca di conferme, scontro playoff per l’Unione

Domenica 8 febbraio le squadre biscegliesi del campionato di Eccellenza Pugliese scenderanno in campo in occasione delle sfide valide per la ventisettesima giornata. La capolista Bisceglie riceve al “Ventura” il Gallipoli, mentre l’Unione è atteso dalla trasferta in terra salentina a domicilio del A. Toma Maglie.

Fresco di vittoria nella fase regionale di Coppa Italia Eccellenza, che ha riportato in città un trofeo che mancava dal 2012, il Bisceglie si prepara a volgere nuovamente la testa al campionato. Tra le mura amiche del “Ventura” i nerazzurri affronteranno il Gallipoli domenica alle 15:30. I salentini sono reduci dalla vittoria a tavolino contro il Foggia Incedit, prossimo all’esclusione, ma sul campo provengono da ben quattro sconfitte consecutive. Il collettivo allenato da mister Di Meo invece è intenzionato a mettersi alle spalle lo stop subito a Brindisi nello scorso turno, che ha reso il duello per la vetta ancora più avvincente, per restare al comando della classifica. La gara sarà diretta da Walter Cilli di Barletta, coadiuvato dagli assistenti Francesco Pio Teglia di Foggia e Flavio Magaletti di Bari.

Il cammino dell’Unione Calcio Biscgelie entra sempre più nel vivo con il prossimo delicato impegno sul campo del Toma Maglie. La compagine salentina insegue gli azzurri in classifica al sesto posto e con una vittoria aggancerebbe il gruppo guidato da mister Rumma a quota 44 punti. L’Unione proviene da due pareggi di fila, ed anche all’andata non è riuscita a portare a casa un successo. L’incontro sarà arbitrato da Giovanni Samuele Fiorino della sezione di Bari, assistito da Andrea Romano di Lecce e Nicolò Rosiello.

FOTO DI MARCELLO PAPAGNI