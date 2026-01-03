Eccellenza: Bisceglie in cerca di conferme a Novoli, l’Unione ospita il Galatina

L’eccellenza Pugliese apre le porte al 2026 con il ventiduesimo turno di campionato che vedrà impegnato il Bisceglie sul campo del Novoli, mentre l’Unione attende il Galatina.

Il Bisceglie Calcio inizia il nuovo anno da capolista del girone e si prepara al prossimo impegno contro il Novoli. Domenica alle 14:30 i nerazzurri affronteranno una squadra in fiducia, che fin qui ha raccolto 27 punti in virtù di sette vittorie, sei pareggi e otto sconfitte. All’andata gli stellati si erano imposti 2-0, ma i salentini diedero parecchio filo da torcere offrendo una buona prestazione. Il collettivo guidato da mister Di Meo guida la classifica con 49 punti ed è chiamato a proseguire il proprio cammino con un successo e difendere il primato. La sfida sarà arbitrata da Salvatore Paraniti di Torino, assistito da Niccolò Gugliotta e Stefano Pezzolla di Bari.

L’Unione Calcio Bisceglie ha chiuso il 2025 da quinta forza del campionato ed ora proverà ad avvicinarsi ulteriormente al treno formato dalle prime quattro della classe. Sarà necessario battere il Galatina, attualmente dodicesimo in graduatoria. I bianconeri mancano l’appuntamento con il gol da ben quattro turni e sono in cerca di riscatto. Il match d’andata è terminato in parità con un roboante 2-2, ma le forze in gioco sono decisamente cambiate a distanza di quasi quattro mesi. I biscegliesi hanno infatti accumulato ben otto successi negli ultimi dodici incontri disputati, un ruolino di marcia esaltante che ha lanciato gli azzurri in piena zona playoff. L’incontro che andrà in scena al “Ventura” domenica alle 15:00 sarà diretto da Marco Lombardo della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Roberto Chiricallo di Bari e Nicolò Rossiello di Molfetta.

FOTO DI MARCELLO PAPAGNI