Eccellenza: Bisceglie in campo per mantenere la vetta, Unione Calcio per centrare i playoff

Ventitreesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese: entrambe le formazioni biscegliesi cercano i tre punti nella domenica calcistica per continuare la rincorsa ai rispettivi obiettivi. Il Bisceglie riceverà la Soccer Massafra al “Ventura” alle 15:30, mentre l’Unione Calcio sarà di scena al Sante Diomede di Bari a partire dalle 14:30, ospite del Bitonto.

Nerazzurri reduci dal successo al fotofinish sul campo del Novoli, che ha permesso agli uomini di mister Di Meo di mantenere la testa della classifica, conservando due lunghezze di vantaggio sul Brindisi. Il successo del “Toto Cezzi” è stato il quarto consecutivo per Lopez e compagni, ora a caccia del quinto contro la Soccer Massafra, squadra reduce dal roboante 12-0 rifilato al Foggia Incedit. Un risultato figlio delle note difficoltà vissute dai foggiani, che ha interrotto un periodo negativo per i giallorossi, vittoriosi in una sola delle ultime cinque gare.

Per l’Unione Calcio, invece, il match in casa del Bitonto rappresenta un’occasione ghiotta per centrare la quarta vittoria di fila e vendicare il ko dell’andata, quando i biancoverdi si imposero 1-2 al Ventura. Da allora, però, gli equilibri sono cambiati: al netto del largo successo per 0-7 sulla Virtus Mola (anch’essa in forte difficoltà extra campo), il Bitonto ha perso smalto, mentre la formazione di mister Rumma è in grande ascesa. Con 39 punti in classifica, Ramos e compagni occupano la quinta posizione, a una sola lunghezza dal Taranto e a quattro dal terzo posto del Canosa. Numeri che spingono l’Unione a credere con decisione nella corsa playoff.

FOTO DI MARCELLO PAPAGNI