Eccellenza: Bisceglie fermato dallo Spinazzola, l’Unione Calcio cade a Manduria / CLASSIFICA

Continuano a rimandare l’appuntamento con i tre punti le portacolori cittadine impegnate nel campionato di Eccellenza. Nei match odierni, valevoli per il trentunesimo turno, Bisceglie ed Unione Calcio raccolgono rispettivamente un pareggio ed una sconfitta, un bottino magro che, soprattutto nel caso degli azzurri, complica la situazione in chiave salvezza.

Quarto pareggio consecutivo per i ragazzi di mister Di Meo che impattano 1-1 tra le mura amiche dello “Scirea” di Bitritto contro una solida Nuova Spinazzola, molto attenta in fase difensiva. Manzari parte dalla panchina e così le chiavi dell’attacco nerazzurro sono affidate al tandem Aguilera – Palazzo. Proprio l’attaccante barese apre le marcature al 16’ con una conclusione vincente su assist di Martinez legittimando il buon inizio dei padroni di casa. Il Bisceglie sembra in grado di poter amministrare la gara ma, poco prima della mezz’ora, l’arbitro ravvisa una spinta di Ciurlo su Cappellari in area e assegna il calcio di rigore per gli ospiti tra le veementi proteste dei locali. A farne le spese è Pizzutelli, espulso dalla panchina, una decisione che priva i nerazzurri di un’opzione offensiva per il prosieguo della gara. Il lungo tempo trascorso tra la concessione del penalty ed il tentativo di trasformazione non deconcentra Corado che resta glaciale e spiazza Baietti riequilibrando il match. Il finale di frazione non regala grosse emozioni e così si torna negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. Nella ripresa i padroni di casa mantengono il comando delle operazioni provando a riportarsi in vantaggio, ma la retroguardia murgiana non si fa impensierire. Di Meo si gioca anche la carta Manzari poco dopo l’ora di gioco, ma ad eccezione di un paio di opportunità nitide nel finale non riescono a trovare la rete utile a conquistare quei tre punti che mancano dalla sfida interna con il Racale dello scorso 26 gennaio.

Situazione decisamente complessa per l’Unione Calcio Bisceglie che cade per 2-0 anche a Manduria cogliendo la quarta sconfitta consecutiva. Un momento difficile per gli azzurri che certifica un girone di ritorno molto complicato nel quale i biscegliesi hanno raccolto poco venendo risucchiati in piena zona playout. La sfida del “Dimitri” vede i tarantini più brillanti e cinici degli ospiti e capaci di portare a casa l’intera posta in palio con un gol per tempo. La prima frazione si rivela avara di emozioni, i padroni di casa, però, sbloccano il punteggio alla prima occasione utile quando al 25’ un’azione insistita di Sosa vale il vantaggio per i tarantini. La rete subita scuote l’Unione che risponde due giri di lancette più tardi con un’imprecisa conclusione al volo di De Blasio. Gli ospiti prendono in mano le redini della partita nel finale di frazione e tentano più volte di riequilibrare il match prima dell’intervallo, ma i tentativi di Amoroso e Paolillo in rapida successione non hanno fortuna e le squadre vanno al riposo sull’1-0 in favore dei padroni di casa.

Gli azzurri rientrano in campo con determinazione, ma si espongono al contropiede dei tarantini trascinati da un ispiratissimo Vapore che, nel primo segmento di ripresa, serve Zuccaro che grazia gli ospiti sciupando due grandissime occasioni. La risposta Unione è nei piedi di Farinola che al 54’ costringe Maggi a rifugiarsi in corner con una botta dalla distanza. Allo scoccare dell’ora di gioco la partita prende definitivamente la direzione favorevole al Manduria infatti Paolillo, già ammonito, rimedia il secondo cartellino giallo per un fallo commesso ai danni di D’Ettorre. Sulla punizione successiva i padroni di casa raddoppiano grazie a Stranieri che approfitta di una grave difensiva dei biscegliesi per chiudere il match. Nella circostanza gli ospiti protestano per un presunto fuorigioco e si lasciano prendere dal nervosismo. Saani esagera nelle proteste e l’arbitro lo espelle costringendo gli azzurri in nove per la mezz’ora finale. Nell’ultimo segmento di partita quindi il Manduria controlla con serenità il doppio vantaggio e, anzi, spreca diverse occasioni per arrotondare il punteggio chiudendo la gara sul punteggio di 2-0.

I risultati odierni restituiscono una classifica nella quale il Bisceglie occupa il nono posto con 44 punti, a +3 sulla zona playout mentre l’Unione Calcio resta ferma a 39 in quattordicesima posizione. I nerazzurri torneranno in campo già giovedì pomeriggio 20 febbraio per il recupero della sfida contro il Barletta, mentre gli azzurri scenderanno in campo domenica prossima, 23 febbraio, al “Di Liddo” per lo scontro diretto contro il Corato. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA ECCELLENZA