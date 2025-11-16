Eccellenza: Bisceglie ed Unione straripanti contro Brilla Campi e Gallipoli

Il quindicesimo turno di Eccellenza Pugliese regala grandi soddisfazioni alle due compagini nostrane nel doppio impegno salentino. Il Bisceglie regola il Brilla Campi con un sonoro 4-0, mentre l’Unione stravince 1-5 nella trasferta di Gallipoli.

Prestazione maiuscola del Bisceglie che batte in scioltezza i salentini del Brilla Campi, mettendo in ghiaccio il risultato già nella prima frazione. I nerazzurri sbloccano subito il match al 13′ con l’incornata vincente di capitan Gonzalez su assist dalla sinistra di Traore, che permette di indirizzare la partita sui binari giusti. Cinque minuti più tardi i padroni di casa insistono e sfiorano il raddoppio con una palla filtrante che giunge a Castro, abile a superare la marcatura avversaria con un guizzo e a calciare di potenza trovando la risposta del portiere giallorosso Alonso. Al 20′ ripartenza bruciante degli stellati propiziata da Castro che apre sulla sinistra per Lopez, bravo a puntare il diretto avversario, allargarsi verso l’esterno e concludere in porta con un tiro che colpisce il palo interno prima di insaccarsi. Alla mezz’ora il Bisceglie dilaga con un calcio di rigore ottenuto per via di un fallo di mano di Flordelmundo, si presenta dagli undici metri Castro che spiazza Alonso e cala il tris. L’incontro si mette sempre più in discesa per gli uomini di mister Di Meo con l’espulsione ai danni di Calò in pieno recupero dopo un’entrata irregolare nei confronti di Visani che è valso la doppia ammonizione. Ad inizio ripresa prodigioso doppio intervento di Alonso sulle due conclusioni a botta sicura di Sene, che riesce ad evitare un passivo ancora più rotondo. Al 68′ accelerazione di Sene che imbuca in profondità per Taccagna, che cerca lo scavetto per battere Alonso ma il tiro è troppo debole per finire in porta. All’85’ arriva il punto esclamativo sulla vittoria firmato dalla conclusione di prima intenzione da posizione centrale di Mbodji su assist dalla destra di Taccagna al termine di una trama offensiva di pregevole fattura. Il Bisceglie conquista altri tre punti fondamentali nella rincorsa alla vetta della classifica e resta alle spalle del solo Brindisi, in attesa della prossima trasferta sul campo dell’Ugento.

L’Unione Calcio Bisceglie riscatta pienamente la batosta subita contro il Novoli, con una goleada sul campo del Gallipoli. Al 6′ Bonicelli apre le marcature con una conclusione che si insacca sotto la traversa. Appena tre minuti dopo progressione di Konè dalla destra che serve Zinetti sul secondo palo, chiamato a spingere la palla in porta per firmare il raddoppio. Al 21′ gran mancino al volo di Loseto che allunga ulteriormente il divario. Nella ripresa al 56′ inserimento vincente di Minnella dagli sviluppi di corner, che riesce a ridurre il passivo. Al 78′ il potente mancino di Zinetti vale il momentaneo poker che sigilla la vittoria. Due minuti più tardi arriva la gioia del gol anche per Soldani, che approfitta di un rimpallo per segnare da sotto misura la rete del definitivo 1-5. La squadra di mister Rumma spazza via ogni malumore e reagisce alla perfezione con un largo successo che infonde nuovo entusiasmo al collettivo biscegliese, chiamato a dar continuità alle ottime prestazioni nella prossima sfida casalinga contro il Taurisano.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO