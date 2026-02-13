Eccellenza: Bisceglie ed Unione si preparano alla stracittadina

San Valentino dal sapore speciale per le due squadre nostrane, impegnate nel derby alle ore 18:00. Al “Ventura” Unione e Bisceglie si affrontano per la quarta volta in stagione, in una sfida mai banale che si preannuncia avvincente.

Il Bisceglie Calcio è reduce da otto vittorie negli ultimi nove incontri in campionato ed ambisce a battere i conterranei per tornare momentaneamente in vetta alla classifica. Infatti a seguito dell’esclusione del Foggia Incedit dalla competizione, il Brindisi è balzato al primo posto ma dovrà riposare un turno. Pertanto il collettivo allenato da mister Di Meo ora non è più al comando della graduatoria, però potrà dare un segnale importante alla sua diretta concorrente per il salto di categoria in caso di successo nei prossimi delicati impegni contro Unione e Taranto. I nerazzurri, galvanizzati dal trionfo in Coppa Italia Eccellenza Puglia, puntano a dar seguito all’ottimo stato di forma ma non dovranno sottovalutare un avversario che si è rivelato capace di fermare tutte le big.

L’Unione Calcio Bisceglie arriva al derby con 44 punti all’attivo ed il quinto posto consolidato, con ben sei lunghezze di vantaggio sull’inseguitrice Toma Maglie. Gli azzurri in questo campionato si sono confermati ammazzagrandi, riuscendo a battere Taranto e Canosa ed a pareggiare contro Bisceglie e Brindisi. Mister Rumma può contare sul quarto miglior attacco del torneo, trascinato dalle reti di Ramos e Bonicelli autori di 20 gol in due. L’Unione rappresenta una squadra di assoluto livello, come dimostrano i risultati in questa stagione ed una situazione di classifica che certifica la forza del gruppo. L’incontro sarà arbitrato da Mattia Celi di Bari, coadiuvato da Leonello Biagio di Trieste e Giuseppe Colapinto di Molfetta.

FOTO DI MARCELLO PAPAGNI